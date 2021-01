¿Crisis de gobierno en Castroverde?

El PP de Castroverde alertó este viernes de una "posible crise de goberno" en el municipo tras faltar seis de los nueve concejales socialistas al pleno. El popular Rubén Otero indicó que se trata “dunha situación inaudita e que pode ser o síntoma claro dun distanciamento entre os membros do grupo socialista”.

Otero explicó que no se notificó la ausencia de los ediles "nin tampouco os motivos polos que non acudiron á sesión". Por ello, el popular instó al alcalde a dar explicaciones ante "tal despropósito e falta de rigor". También dijo que espera que los ediles ausentes no cobren la dieta.

Según fuentes municipales, la ausencia de los concejales se habría producido para evitar riesgos ante la situación epidemiológica.