El Craega cumple 20 años y prevé facturar este año unos 50 millones

El Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) cumplió este miércoles 20 años batiendo récords, pues se espera que la facturación de la agricultura y ganadería ecológicas se acerque a los 50 millones de euros en la comunidad gallega. Así lo avanzó el presidente del órgano, Francisco López, en el acto de celebración del aniversario que acogió el complejo de ecoagroturismo Arqueixal, en Palas de Rei.



"Cumprimos dúas décadas consolidándonos no mercado cunhas cifras á alza. Hai que ter en conta que no ano 2016 logramos unhas vendas que rondaron os 40 millóns de euros e a piques de pechar o ano en curso estimamos superar os 50 millóns de facturación, o que supón un crecemento dun 20% con respecto á pasada anualidade", anunció durante su intervención López, quien señaló que esta evolución se ha visto reflejada también en el incremento del número de productores, "que pasaron de 945 no 2016 a 1.067 neste ano 2017". El presidente del Craega resaltó además que estas cifras van en paralelo a un notable crecimiento de las hectáreas de terreno certificadas por el consejo, que rondaron este año las 32.000, frente a las 27.000 del 2016.

Darío Campos: "A agricultura ecolóxica ofrécenos unhas grandes oportunidades e serve como impulso da economía social e laboral lucense"

NUEVOS RETOS. En cuanto al futuro del sector, desde Craega se mostraron muy optimistas y señalaron que la agricultura ecológica de Galicia se ha convertido en un referente a nivel estatal e incluso mundial. No obstante, el presidente recordó que el sector se enfrenta a nuevos retos vinculados al cambio climático. "Temos que prestar especial atención a este problema porque é moi real. Por iso temos que pensar en alternativas para intentar frealo e en certos casos teremos que substituír cultivos dunhas especies vexetais por outras máis rendibles nun escenario no que aumentan as horas de sol e se suavizan as choivas", remarcó.



El evento de aniversario contó con una actuación musical, varias representaciones teatrales y una degustación de productos ecológicos. Al acto acudieron más de 200 productores, así como diversas personalidades políticas como la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos; el subdelegado del Gobierno; el delegado de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro o el regidor de Palas de Rei, Pablo Taboada.



La conselleira resaltó la gran evolución que ha vivido el Consello desde su nacimiento. "O Craega nacía en 1997 con sete produtores, que traballaban en 13,35 hectáreas, e catro elaboradores. Dez anos despois chegábase xa ás 11.000 hectáreas inscritas e 472 persoas implicadas. Hoxe estas cifras superan os 1.062 produtores e elaboradores e as 32.200 hectáreas, triplicando polo tanto a superficie de 2007", remarcó. En este sentido, agradeció el trabajo del primer presidente, Gabino Vázquez, "por poñer en marcha un proxecto novo en Galicia co reto de conxugar a innovación coa tradición. Tratábase dunha iniciativa que tiña que acadar a unión entre as futuras xeracións coas dos nosos antepasados a través de novos pero tamén antigos métodos de produción", dijo Vázquez, quien también tuvo palabras de agradecimiento para sus dos sucesores en el cargo.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo resaltó el gran peso que supone la provincia en este sector. "A agricultura ecolóxica ofrécenos unhas grandes oportunidades e serve como impulso da economía social e laboral lucense. Cada vez consúmense máis produtos e podemos presumir da súa gran calidade, por iso, debemos loitar para ter un prezo rendible para estes alimentos".