Coser o pasado para enfiar o mañá

"Agora ninguén lle fai caso á profesión, como xa vén todo confeccionado... Pero antes... Nas vésperas das festas durmía como moito unha hora". Fala Fe Rodríguez e falan tamén Maruja Ferro e Maruja de Costiña, Esther Peteiro, Mari Carmen Rodríguez, Angelines Santos, Consuelo Carballal e as irmás Angelita e Carmen Espiño, e outras tantas modistas e costureiras de Friol e de máis alá que xa perderon a conta das puntadas que levan dado nunha vida.

Elas nove e Liliana Castiñeira, filla de Angelines e futuro da profesión aos 35 anos, foron merecedoras da homenaxe organizada por Carballo Vivo e Laboratorio de Radio, coa colaboración da Rede Museística de Lugo, do Concello friolés e do CPI Doutor López Suárez. Un obradoiro de iniciación ao oficio de coser impartido polas dez expertas a todo aquel que levase da casa algún labor sinxelo por facer, aderezado coas cantigas que se deixaban oír nos vellos talleres de costura, serviu para abrir boca e dar paso, na torre de San Paio de Narla, aos remates finais dun documental que terá como protagonistas as mulleres que desde Friol vestían os demais.

O proxecto enmárcase nun recoñecemento maior ao que lle quedan pasos por dar e que xurdiu de Carballo Vivo. "Queriamos visibilizar o traballo das modistas do rural e a súa trascendencia, sobre todo nos anos 60 e 70", explica Montse Castro, quen forma parte da asociación e que fala de como este labor fixo de liberalizador da muller para darlle unha autonomía de sempre negada.

A algunhas a entrega veulle de familia. Pasoulle así a Maruja de Costiña, que tiña un pai xastre, ou a Liliana Castiñeira, que se criou no comercio da súa nai e cosía roupa para as bonecas. Aínda así, fixo Maxisterio Musical para logo acabar en Deseño de Moda en Pontevedra. Pasou tamén por Nova York, Londres e París, onde se adentrou no crochet de Luneville, un bordado moi empregado na alta costura e vestidos de noiva, aos que agora se adica. "Deseñar non era o meu, pero o bordado permíteme ser máis creativa", di Liliana, "e fágoo á man para que sexan máis especiais", engade esta traballadora da firma Sara Lage, quen confía en que máis xente nova aposte por formarse en oficios de sempre.

Fe Rodríguez aprendeu o oficio no taller de Socorro, onde no inverno se quedaba de luns a sábado, traballando ata a noite

A outras, o traballo veulles porque na casa non había terras que labrar. "Meu pai era zoqueiro e non quería que fósemos labradores", conta Fe Rodríguez, "así que a min mandáronme á costura, a miña irmá a tecer e a meu irmán deixáronlle escoller. Ao final acabou traballando nas obras da estrada de Friol a Palas e despois dedicouse á gandaría. Miña irmá tamén acabou sendo labradora, eu non".

Obradoiro de iniciación á costura impartido polas dez homenaxeadas. CARBALLO VIVO

Fe aprendeu un día coa súa veciña Carmen, que era costureira, pero como na casa á que foron coser viu que as verzas para o caldo as cortaban con coitelo, negouse a comelo e non volveu. Acabou no taller de Socorro: "Unhas ían internas para as monxas e eu para Friol", conta, porque no inverno non pisaba a súa casa de Condes máis cós domingos. "Cosiamos ata acabar, incluso de noite, pero polo menos podía cociñar ao meu gusto", engade. De alí saíu cunha máquina automática Refrey, pagada polos seus pais, que lle permitiu vestir tanta xente que non lle saen as contas, coas camisas de cabaleiro como insignia: "Un home de negocios preguntoulle a outro por quen lle fixera aquela camisa. Díxolle que fora Fe de Pardo, e alí se me presentou. Era tan grande que tiven que subirme a unha cadeira para tomarlle as medidas do pescozo", recorda ela, mans prodixiosas para os colos e os puños das camisas, pero tamén para vestidos, saias, blusas e todo canto lle caese diante. "Desde as medidas ata coser o último botón, todo me pasaba polas mans", recoñece.

Para proxectar

O da Galbana, o de Benedicta e o de Felisa foron outros talleres dos que saíron tropeis de modistas e costureiras. Carballo Vivo tiña clara a idea, así que lle fixo o encargo a Lucía Abarrategui e Sergio Pascual, de Laboratorio de Radio, e estes puxéronse a entrevistar modistas, porque "non conseguimos dar con xastres", matiza Montse Castro, pese a que tamén os había, e moitos, pero vivir aínda en Friol era unha das condicións para ser partícipe do proxecto.

O resultado foi unha recolecta de ducias de anécdotas e vivencias mesturadas cun guión creado a propósito polos propios membros da asociación, os remates que lle faltaban ao documental para, máis adiante, pensar xa nunha proxección da obra en, alomenos, Carballo e Friol.