Los padres cortan la N-6 en Rábade en un conflictivo inicio de curso

El curso escolar tuvo un inicio conflictivo en Rábade, donde padres protestaron por la unificacion de los cursos de 4º y 5º de primaria. Durante la protesta los manifestantes cortaron la N-6.

Más de 32.000 alumnos en Lugo vuelven a colegios e institutos

A falta todavía del cierre de matrículas en FP, más de 32.000 alumnos -en concreto, 32.536, según comunicó esta semana la Consellería de Educación- inician las clases este lunes en colegios e institutos de la provincia, en las enseñanzas de educación infantil y primaria, educación especial, Eso y bachillerato.

De esta cifra, la mayoría, 13.844 son alumnos de primaria; le siguen 9.787 de Eso; 3.261, de bachillerato; 5.573, de infantil, y solo 71, de educación especial.

Según se extrae de los últimos datos estadísticos sobre matrícula publicados por el Ministerio de Educación y referentes al curso pasado, la provincia perderá alumnado este curso en infantil, en primaria y en bachillerato. En cambio, ganará en Eso.

En concreto, este año no habrá ningún alumno de Eso en los municipios de Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Begonte, Bóveda, Carballedo, O Corgo, O Incio, Lourenzá, Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Outeiro de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pobra do Brollón, Pol, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto, Samos, Sober, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Xermade. Dado que la Eso es una enseñanza obligatoria, la carencia de alumnado en estos municipios es consecuencia directa de la falta de población adolescente entre los 12 y los 16 años.