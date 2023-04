A corguesa Yasmina Díaz pesca unha troita de case tres quilos e 61 centímetros de longo

Yasmina Díaz, veciña de Chamoso (O Corgo), fíxose esta fin de semana cunha troita de récord que pesou case tres quilos e 61 centímetros, ademais de capturar unha segunda de 700 gramos e 40 centímetros de longo.

Esta rapaza, que se iniciou na pesca este ano logo de afeccionarse a través da súa parella e que recibiu como agasallo do seu pai a súa primeira cana de pescar, decidiu probar sorte na súa zona tras asistir ao torneo celebrado na Ponte de Outeiro, en Castro de Rei, onde a fortuna non lle sorrira. "Segundo saquei a troita e a vin, caéronme as bágoas da emoción por ganar a loita tan dura que tivemos na auga", apuntou a moza.