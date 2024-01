Una corguesa denuncia que su pozo ya no es potable por los purines del vecino

Una vecina de la parroquia corguesa de Marei denuncia que el agua de su pozo está contaminada por la filtración de purines de una finca colindante, que, además, dice que atraviesan su propiedad. El problema surgió hace tres años, cuando el dueño de las vacas construyó, según la afectada, un cobertizo para los animales "que non está nin a un metro do meu peche, cando iso está prohibido". Cree que lo hizo como represalia "por non levantar ese peche por onde el quería" y lamenta que ninguna administración actúe.

Tal y como detalla, los animales, que varían en número —"tanto hai dez, doce coma 15"—, se encuentran en un recinto cercado por un pastor eléctrico dentro de la finca del ganadero, por lo que los excrementos de las reses se concentran en ese limitado espacio, justo al lado de la parcela de la mujer y "a 15 ou 20 metros do pozo". Y como se trata de un terreno "en costa", el estiércol y el purín "pasan pola miña propiedade, onde antes miña nai tiña unha horta" y se filtran en la tierra con más facilidad para llegar al agua destinada a consumo humano.

Actualmente no la puede emplear ni siquiera "para bañar a miña nai, de 97 anos, e moito menos para beber ou cociñar". Se ve obligada a tirar de garrafas, porque, recuerda, allí tampoco tiene traída y los últimos análisis de laboratorio, del pasado 10 de diciembre, descartan de pleno la potabilidad: el volumen de coliformes totales es de 63 y de fecales, diez, cuando debería haber cero, y la cifra de gérmenes se mueve entre los 200 y los 1.300.

La situación ya fue puesta en conocimiento del Seprona, que acudió en alguna ocasión al lugar, de la Xunta, de la Confederación y del gobierno local, pero desde el consistorio se limitan a decir que el denunciado "ten todas as licencias para construír alí o alpendre".