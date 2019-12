Un corgués se enfrenta a dos años de alejamiento por acosar a una vecina

El juzgado de instrucción número 2 de Lugo celebró este miércoles un juicio contra un vecino de O Corgo, que responde a las iniciales M.A.A., por un supuesto delito de acoso a una vecina. El ministerio fiscal pide para el hombre, que no tiene antecedentes penales, una pena de alejamiento de dos años, aunque no delimita la distancia a la que no se podrá acercar; una multa de 12 euros diarios durante 12 meses, lo que suma una cuantía de 4.380 euros, y otros 1.000 euros de indemnización por los daños morales.

Según el escrito de la Fiscalía, el hombre mantuvo entre los años 2013 y 2018, y durante los periodos que residía en el municipio de O Corgo, básicamente los meses de abril, mayo y junio, un comportamiento de persecución diaria hacia la mujer.

En uno de esos episodios el hombre, supuestamente, se habría incluso acercado a su víctima en bicicleta y frenando la rueda delantera entre sus piernas llegó a decirle "qué buena estás". En otra ocasión, se habría dirigido al marido de la víctima para decirle que "el dinero que cobras dáselo a tu mujer que es una prostituta".

La defensa, por su parte, cuestiona la veracidad de estos testimonios y advierte de que, a pesar de que la mujer dijo padecer ansiedad y estrés por estos episodios, no presentó ningún tipo de informe médico. Además, como testigos solo se presentaron su marido y una hija, por lo que pide la libre absolución de su defendido.