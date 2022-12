Corgoral reúne nun caderno máis de 400 refráns tradicionais do Corgo

Os refráns falan da historia e os do Corgo son unha boa mostra do pasado e do patrimonio inmaterial do municipio. Unha boa escolma deles, en concreto 416, permanece recollida nun caderno do proxecto Corgoral, no Refraneiro tradicional do Corgo.

Son só unha parte de todos os refráns que hai alí, porque tal e como di Lois Ladra, de Corgoral, "non puidemos falar con todos os veciños", pero si é certo que todos os recompilados forman parte do concello e alí foron escoitados e documentados. Ladra foi unha das partes máis activas da recolleita, xunto aos escolares do Ceip da localidade e do CPI Ramón Piñeiro de Láncara, que compaxinaron o traballo de reunir os refráns co de reunir adiviñas, as protagonistas do anterior caderno presentado polo Día das Letras. Nese proceso valéronse da sabedoría dos seus pais, avós e outros familiares.

O acto de presentación celebrouse coa entrega de premios do certame Terras de Chamoso, con numeroso público que recibiu exemplares e que quixo recordar aqueles refráns que falan da agricultura, da gandería, dos procesos dos cultivos ou dos tempos de colleita. "Como é un refraneiro tradicional, responde á sociedade de antes e á súa realidade", explica Lois Ladra, quen recoñece que "os homes conservan máis refráns que as mulleres; elas son máis de cancións", quizais porque eran os que se adicaban a traballar "fóra da casa", mentres que as mulleres se reunían en espazos como os lavadoiros, onde era habitual entoar cancións tradicionais.

Esta publicación é a cuarta que ve a luz da man de Corgoral -o primeiro abordou o propio proxecto, o segundo falou da toponimia e o terceiro, das adiviñanzas- e xa están en mente as seguintes: un cancioneiro que recollerá os "reises" -cantos dos nenos que ían porta a porta- e outra centrada nas coplas de Entroido.

Mentres, o caderno que atesoura os refráns do Corgo pódese conseguir contactando co Concello ou na web municipal a partir de xaneiro, onde se publicará en formato PDF. Os escolares corgueses tamén recibirán hoxe os seus exemplares, e os de Láncara farano á volta das vacacións.