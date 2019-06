O Corgo ultima las obras del punto de atención a la infancia, que abrirá en septiembre

El Concello de O Corgo ultima las obras de construcción de un Punto de Atención á Infancia (PAI), una infraestructura que entrará en funcionamiento en el mes de septiembre.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, supervisó este jueves esos trabajos acompañado por el alcalde en funciones, José Antonio Ferreiro, otros representantes del gobierno local y técnicos municipales.

Según recordó, el Gobierno autonómico aporta a la creación de esta dotación, a través del GDR de la Comarca de Lugo, una partida de 190.000 euros —un montante que supone el 90% del presupuesto—, mientras que la cantidad restante saldrá de las arcas locales.

Balseiro constató in situ que las obras están "moi avanzadas", por lo que prevé que el centro estará listo para recibir a sus primeros usuarios tras el verano. El PAI, que está ubicado junto a la Casa das Asociacións, contará con un total de 20 plazas para menores de entre tres meses y tres años de edad.

Durante su visita a estas instalaciones, el jefe territorial de la Xunta destacó la importancia de los proyectos no productivos apoyados por los GDR, que "incrementan as dotacións para os veciños e veciñas do rural". En este caso, la nueva infraestructura contribuirá a facilitar recursos de conciliación a las familias.

En ese sentido, y según recordó en varias ocasiones el alcalde de O Corgo, el único servicio de este ámbito ofertado en el municipio es una Casa Niño financiada también por la Administración gallega, pero resulta insuficiente ante la gran demanda de plazas por parte de las familias de la zona.

Actualmente, el gobierno local tiene en marcha el proceso de selección del personal que atenderá las instalaciones —un técnico y otro trabajador de apoyo—.