O Corgo homenaxeará a Rafael Pardo, asasinado no campo de Gusen en 1942

O municipio do Corgo lembrará a Rafael Pardo Vales 81 anos despois da súa morte no campo de concentración de Gusen e farao cunha placa que se instalará no barrio da Estación, en Laxosa, onde se cre que naceu e se sabe que pasou a súa infancia. Así o decidiu por unanimidade a corporación corguesa, cuxos once edís emitiron o seu voto favorable á moción presentada polo BNG.

A súa curta vida –faleceu aos 30 anos– e a ausencia de familiares directos que residan aínda no Corgo fixo que poucos veciños saiban dicir algo de Pardo Vales, unha eiva que se emendará con este recoñecemento que non ten data de celebración aínda, pero que si se agarda que coincida co día no que se conmemora a dignidade das vítimas de violencia, o 24 de marzo.

"Queremos que a súa familia sexa partícipe deste acto", expresou a concelleira nacionalista Pilar Bellón, que avoga por sumar o nome de Rafael Pardo Vales á lista de vítimas do nazismo que forman parte do proxecto Stolpersteine, ideado polo artista Gunter Demnig para plasmar nun pequeno bloque os datos dos asasinados polo III Reich entre 1933 e 1945.

No caso do corgués, caeu nas mans dos nazis en 1941 en Francia, a onde chegara pouco antes fuxindo do réxime franquista. E é que de Laxosa marchou a Barcelona, onde se fixo garda de asalto no bando republicano xunto a un sobriño. Ambos correron a mesma sorte. A Rafael Pardo trasladárono de Mauthausen tres meses despois da súa chegada en dirección ao campo de Gusen, dependente do primeiro, e alí faleceu en 1942.

Este recoñecemento chega case cinco anos despois da publicación no Boe dos nomes de españois asasinados en campos de concentración, o que permitiu inscribilos como falecidos no Rexistro Civil.

OUTRO ASUNTOS. A maiores do acordo para homenaxear a Rafael Pardo, o pleno tamén deu luz verde de xeito unánime á moción do Bloque para realizar dous murais no Corgo, un coa imaxe de Jesús Abuín Arias, Fillo Predilecto e Cronista Oficial do municipio, e outro da actriz Benedicta Sánchez.

Desde o grupo nacionalista destacan de Jesús Abuín a súa "curiosidade" por descubrir a heráldica e a xenealoxía das familias dunha vintena de parroquias entre os séculos XVIII e XX. É tamén autor do actual deseño do escudo do Corgo e de diversos libros sobre a historia do municipio, ademais dun fiel asistente aos actos culturais da localidade.

En canto a Benedicta Sánchez, enxalzan a súa vida, digna de película: casou aos 17, fíxose vegana, separouse, estivo en Suíza, percorreu Oriente Medio e viaxou a Río de Janeiro, "escalando os picos máis altos e desfrutando nun mundo cheo da súa árbore preferida, as palmeiras".

Máis recentemente tomou a interpretación como oficio, o que lle valeu o Goya e a Medalla Castelao, entre outros moitos premios.

Malia que a moción recibiu o visto bo de toda a corporación, o alcalde, Felipe Labrada, recoñeceu que os lugares propostos "non nos parecen os máis idóneos", polo que "estudaremos onde poñelos".

Finalmente, na sesión tamén saíron adiante varias modificacións de crédito, incluídas dúas partidas por 90.000 e 70.000 euros para o SAF.