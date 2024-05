Un conto para coñecer o pasado de Friol

O pasado de Friol tamén se conta a través de frases sinxelas e debuxos cheos de cor, eses que, a ollos dun neno, permiten ver realidades remotísimas. Francisco Montes, metade begontés, metade asturiano, e de Friol por adopción, escribiu unha guía didáctica para levar á vella Numancia "a nosa tradición, as nosas pallozas e a cultura castrexa" a través do castro Friulio. Aquilo non podía quedar só nunha guía e, "cando estaba representándoa á beira do Duero, pensei no Narla e xa me din conta de que aquilo tiña que ser un conto".

Explica Francisco que é o fío condutor da súa historia son os propios nenos lectores, pero o certo é que o relato o constrúe Ana, unha profesora do CPI Doutor López Suárez de Friol, que leva os seus alumnos de visita pola súa contorna, polos lugares nos que xogan, e alí lles vai ensinando "todo o que hai detrás". Engade ademais que no libro aparecen personaxes "nos que todos se recoñecen", como "o panadeiro, o ferreiro, a queixeira, a oleira...".

Transformar aquela unidade didáctica nun conto implicou "moito traballo", recoñece o autor, alén da propia tradución do castelán ao galego a cargo de Montse e Loli, que tamén se encargaron de "plasmar exactamente o que eu quería transmitir", e das ilustracións de María Viso.

Os nenos son protagonistas na obra e tamén na realidade, pois os de verdade visitaron hai uns días ese castro que é un escenario de conto, que esta fin de semana volve atrás no tempo ata as orixes. Farao da man de castrexos e romanos, da asociación A Castronela —da que forma parte Montes e que impulsou a edición da obra— e dos outros colectivos —uns 35— que recrearán por sexta ocasión o pasado de Friol.

Quen queira un dos libros, poderá conseguilo no posto que os alumnos do CPI terán instalado no VI Friulio, con cuxos beneficios custearán a excursión de fin de curso. Senón, tamén está á venda na tenda friolesa Vexo Vexo.