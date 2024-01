Continúa aínda sen éxito a busca do veciño que desapareceu en Rábade

O operativo que busca a Xavier F.G., veciño de Rábade ao que se lle perdeu a pista o pasado día 31, continuou o seu traballo de maneira intensa na xornada de este sábado, sen obter, ao peche desta edición, pistas que puidesen esclarecer esta desaparición que mantén a localidade en suspense.

Un dispositivo conformado por varias dotacións da Garda Civil volveu peinar distintas zonas do municipio, xa máis afastadas do punto onde se lle perdeu a pista, nas antigas instalacións de Nupel do polígono rabadense, onde tanto chamaran a atención as patrullas na xornada do venres pasado. Para continuar coa procura, servíronse de dispositivos tecnolóxicos, como drons, así como tamén de cans especialmente adestrados para esta tarefa.

A especificidade desta zona, caracterizada pola abundancia de humedais, fai que a Benemérita non permita, polo momento, a colaboración dos veciños nas tarefas de busca, xa que se trata dunha zona en certa maneira perigosa, que require de preparación específica.

Segundo fontes do instituto armado, non se pode descartar neste momento ningunha das hipóteses sobre a desaparición. A unidade de Policía Xudicial do corpo é a encargada de seguir o caso, e de momento todas as posibilidades están sendo consideradas. A desaparición está calificada pola Benemérita como de alto risco.

UN CASO ESTRAÑO. A pista de Xavier F.G., de 40 anos de idade, perdeuse completamente no polígono rabadense. Este veciño, que levaba pouco máis dun ano vivindo no municipio por motivos laborais, foi visto por última vez o día 31, ao parecer logo de tomar algo en distintos establecementos hostaleiros da localidade. Algunhas fontes afirman que os últimos sinais de vida, alomenos a través do seu teléfono móbil, se sitúan nesa mesma noite.

Polo momento, a Garda Civil continuará coas tarefas de busca e con todas as vías de investigación posibles abertas para atopar algunha pista sobre o paradoiro deste veciño. Neste sentido, procederán á visualización das imaxes das cámaras de seguridade do polígono, co obxectivo de analizar os seus últimos movementos. Tamén continuarán recollendo as testemuñas das persoas achegadas, para reconstruír o momento da desaparición.