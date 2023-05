O que foi é o título do libro que Juan Fariña, escritor e concelleiro en Bergondo por Alternativa Veciñal, presentou este sábado en Portomarín na Praza do Camiño e da man do alcalde deste municipio, Pablo Rivas. O que foi é un relato que aínda cuestiona aquel que se impuxo no franquismo para despoxar aos veciños de Portomarín do lugar onde sempre viviron para construír o encoro de Belesar.

Juan Fariña. EP

Como se achegou a esta historia?

En agosto do ano 2004 fixen o Camiño e parei en Portomarín. O encoro estaba moi baixo, e vin a antiga ubicación da vila. Recibín un impacto enorme. As casas, as rúas, o vello palco da música que aínda se conserva, restos da ponte romana... Conmoveume, polo trauma tremendo que tivo que ser para aquela xente. Decidín escribir algo sobre ese lugar, e cumprino no 2021.

Portomarín xa tiña a declaración de Conxunto Histórico Artístico.

De feito, o meu libro ábrese coa transcrición literal desa declaración como Conxunto Histórico Artístico do ano 1946. Iso non importou. Decidíronse ampliar os 35 quilómetros que se ían asolagar aos 50, por unha cuestión de rendibilidade hidroeléctrica. Esa ampliación selou o destino de Portomarín. Só se trasladaron algúns elementos, pero a vida, as casas... todo desapareceu para sempre.

O asolagamento de Portomarín sucede en 1963. O contexto é o de moitas aldeas asolagadas en Galicia e en todo o Estado durante o desarrollismo franquista.

Non sei cantas aldeas quedarían asolagadas en todo o Estado, pero serían milleiros. Non para regar os campos nin dar de beber á xente, senón para producir pesetas eléctricas para unhas elites financeiras a costa de expulsar a xente destes lugares.

Non mellorou a economía dos afectados, senón todo o contrario.

Todo o contrario. No caso de Belesar, desapareceron as terras máis fértiles, a pesca no Miño. Moita xente directamente emigrou por non poder continuar co seu medio de vida. E houbo xente que literalmente morreu coa pena. Houbo suicidios.

Repítense as dinámicas? Vemos macroproxectos no país en mans de grandes empresas, moitas veces sen beneficios reais para os veciños.

Non podemos comparar a situación coa da ditadura, na que non se podía nin sequera protestar. Agora, sen embargo, hai proxectos que se conseguen parar. Pero os grupos fiancieiros buscan o que buscan. Pero estes proxectos, que se venden como solución aos nosos males, teñen custos medioambientais e custos enormes na maneira de vida.

Portomarín é o caso visible de toda unha serie de núcleos que desapareceron.

Portomarín é o actor famoso, pero houbo moitísimas máis. Belesar varreu do mapa quince poboacións. No libro aparecen eses nomes. Sucedeu en moitos lugares do mundo. A planta das Tres Gargantas en China moveu un millón de persoas.

Persoas que se ven expropiadas do seu mundo para o beneficio dunhas elites.

As elites próximas ao franquismo beneficiáronse moito.

No libro aparecen personaxes reais?

O libro mestura a ficción con datos reais. A meirande parte das personaxes son ficticias, pero hai algunhas reais, como Barrié de la Maza, o mesmo Franco e a súa muller, Carmen Polo.

A construción do encoro só beneficiou ás elites próximas a Franco á custa de expulsar aos veciños destes lugares

Hai alguén de Portomarín?

Si, no libro fago participar a Pepe Pereira, un veciño que hoxe ten 93 anos. Este home foi fotógrafo durante toda a vida en Portomarín. Ten acumulados uns 45.000 negativos. Retratou Portomarín antes do encoro, durante, e despois. Non só Portomarín, senón outras poboacións. A Deputación de Lugo editou un libro que recolle parte das súas fotografías.

Como ve o relato sobre a construción do encoro de Belesar? O que se maquillou naquel día aínda pesa a día de hoxe?

A xente que non é de Portomarín ten outras referencias. A xente que viviu isto ou xa non está ou é moi maior. A sensación que teño é que custa falar disto. Sucede tamén coa guerra civil. A xente non quixo ou non puido falar do trauma. Con todas as distancias, penso que cando algo é traumático é condición humana deixalo e pasar páxina, tirar cara a diante.

Talvez axudou ser de fóra para poder falar.

Se cadra é atrevido pola miña parte facer valoracións neste sentido, pero é probable que non ser do lugar permita unha maior liberdade para falar.

Nos últimos anos houbo varios libros e documentais que falaron precisamente desta memoria da consecuencia dos encoros.

Si, penso que é necesario. Sempre digo que sería importante recoller toda a memoria histórica desta Galicia desaparecida. A Cidade da Cultura sería un bo lugar para acoller este tipo de arquivos, e de exposicións.