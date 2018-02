El condenado por abusar de su hijo y otros dos menores en Friol recurrirá la sentencia

El abogado del vecino de Friol condenado a penas que suman 35 años de cárcel por abusar de tres menores, entre ellos su hijo, entre enero de 2014 y marzo de 2016, ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerarla "injusta y desproporcionada".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condenó a éste empresario, que regenta un establecimiento comercial en Friol, a penas de 33 años de cárcel por las agresiones sexuales y a otros dos años de prisión por un delito de violencia psíquica en el ámbito familiar. Además, no podrá comunicase con las víctimas en un plazo de 16 años.

En concreto, los hechos tuvieron lugar en Friol cuando el hijo del condenado, que permanece ingresado en la prisión luguesa de Bonxe, y sus dos amigos tenían menos de 16 años. La sentencia, entre otras cuestiones, considera probado que el hombre sometía a su hijo a vejaciones sexuales en contra de su voluntad y llegó a violarlo.

Asimismo el fallo también considera que en 2015 este vecino de Friol, que se encontraba separado y tenía la custodia del menor, agredió sexualmente a dos amigos de su hijo (una niña y un niño) en contra de su voluntad e incluso llegó a obligar a realizarle felaciones.

El abogado que lo representa, César Lodos, ha avanzado que recurrirá la sentencia. "Era en casación ante el Supremo, pero por la fecha podría ser ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia", ha comentado. En su opinión se trata de una "sentencia bastante injusta, desproporcionada y muy poco motivada".

Lodos ha manifestado que "no se puede simplemente tener como base las declaraciones de una parte y no tener en cuenta el resto de indicios". "Vamos a recurrir, me parece enormemente injusta", ha sostenido.

"JARRO DE AGUA FRÍA". Asimismo, el abogado lucense ha confesado que su cliente se ha tomado la sentencia como "un jarro de agua fría", aunque admite que "no ha reaccionado todavía, no se ha hecho a la idea de lo que supone esa condena".

Por ello, el letrado seguirá pidiendo la "libre absolución" para el procesado porque se "han producido muchas incoherencias, muchas contradicciones que quedaron patentes en la vista del juicio". "Y creo que tenemos que resaltarlo en el recurso", ha puntualizado.