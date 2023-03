Conciliación, turismo, cultura y obras, ejes de la ‘marca Portomarín'

El alcalde de Portomarín, Pablo Rivas, ha puesto en marcha una forma de gobernar en la que busca llegar a todas las personas aunque eso signifique "darlle unha voltiña" a algunas tradiciones, que se siguen manteniendo y apoyando, como no podía ser menos, pero lo que se busca es complementarlas con otras propuestas para atraer a personas de diferentes edades y gustos.

Una amplia agenda cultural que va asociada a la ‘marca Portomarín’ y que junto a la conciliación para las familias, la promoción del turismo y la mejora de las infraestructuras son los ejes en los que el alcalde pivota las actuaciones de un mandato que asumió hace dos años y que confía en revalidar, ya como candidato a la alcaldía. Una renovación que implicaría ver finalizadas dos de las actuaciones más esperadas, como es la puesta en marcha de una residencia de ancianos y el aparcamiento subterráneo.

Para el verano se proyecta el festival de los 35 días, con música en directo gratuita para animar las tardes

Una obra esta última que implicaría poder contar con un centenar de estacionamientos —el doble de los que hay en la actualidad en el antiguo campo da feria— repartidos en dos pisos y en cuya parte superior se delimitaría una plaza para eventos. Una actuación que llevaría consigo además sacar los coches del centro de la localidad, apostando por los peatones frente a los vehículos en un municipio en el que visitantes y peregrinos transitan a diario.

El alcalde de Portomarín, Pablo Rivas EP

Una infraestructura ambiciosa, presupuestada en 1,4 millones de euros, para lo que contarán con el apoyo económico de la Xunta, con la que están a punto de firmar ya el acuerdo de colaboración.

SALTO DE CALIDAD

El que está ya rubricado es el que tienen con la Diputación para que el municipio cuente con una residencia de la tercera edad. Un salto de calidad al que llegan tras lo pasos dados para que los mayores pudieran quedarse en su municipio y cerca de los suyos "para o que ao principio da lexislatura creouse a Casa do Maior, que segue aberta e están moi contentos os vecinos que acuden a ela", reitera Rivas muy satisfecho de poner en marchar este servicio, pero sabiendo también que queda escaso para la cantidad de población con que cuenta la localidad.

Una conciliación familiar que se ha convertido en una de las banderas del regidor, consciente de la importancia de acercar servicios que ayuden a asentar población. "É un esforzo económico moi grande para as arcas municipais, pero temos claro que é clave para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e fixar pobación e o imos encaixando coas axudas que nos chegan doutras administracións", relata el alcalde.

Las obras llegaron a todo el rural, con mejoras en los viales y alumbrado eficiente en 19 parroquias

"Neste mandato fíxose a primeira casa niño e, con todas as prazas xa cubertas abrimos hai pouco a segunda, que tamén xa está ocupada e os pais están moi contentos cun servizo que funciona moi ben e que permite a conciliación a coste cero", recuerda Pablo Rivas.

El fomento de la conciliación se extiende a otras edades. "Comenzamos sendo eu alcalde co servizo de Madrugadores no colexio, que foi un éxito dende o primeiro momento e que seguimos ofertando e temos tamén actividades extraescolares todas as tardes, ata ás oito, nas que aos xogos e deportes súmanse talleres e propostas, como reforzo educativo», asevera el regidor de Portomarín. Unas actividades que destacan porque se extienden hasta los dieciséis años, una franja de edad que pocos concellos ofrecen y que en el caso de Portomarín fue consecuencia de la demanda; la prueba del acierto es que "acuden o noventa por cento dos nenos e xoves, tanto do rural como das parroquias", reitera.

Un programación que se extiende de lunes a viernes y tiene su réplica en periodos vacacionales, con actividades de conciliación en Nadal, Entroido, Semana Santa o en verano, donde se llevan a cabo animados campamentos.

Otra de las novedades implantadas recientemente es la apuesta por acercar la cultura a las parroquias, con la colaboración de la asociación Río Miño, de música y baile tradicional, que cada fin de semana se desplaza a una localidad para entretener y hacer disfrutar a los vecinos, al tiempo que es un aliciente para potenciar las actividades de la entidad.

IMPULSO AL RURAL

Las parroquias son también importantes en la planificación municipal "e temos que dicir que se mellorou o acceso a todas as explotacións e as dezanove parroquias con aglomerado en quente e seguimos a traballar nesa liña cun plan para chegar a todos os núcleos, para o que investimos cada ano de 200.000 a 300.000 euros", reitera el alcalde de Portomarín.

"É importante dar servizos a toda a población, é custoso porque somos un concello de 111 quilómetros cadrados, pero ten que ser así se queremos manter o rural vivo", señala el regidor, quien también se felicita de cambiar el alumbrado por luces de eficiencia energética y de ampliar los saneamientos, aunque es sincero a la hora de reconocer que "aí non puidemos chegar a todas as parroquias, porque é moi complicado, pero agardamos poder facelo nalgún momento", matiza.

La inclusión de novedades sin perder de vista la tradición permite acercar los actos a diversas edades

Unas obras a las que se se suman otras de renovación y mejora de calles, tanto en la zona rural como en el núcleo urbano y siempre con ese marchamo de calidad que buscan imprimir en todo lo que se hace "para xerar unha imaxe positiva do pobo".

Una imagen que es la mejor impresión que se llevan los visitantes y peregrinos que llenan en numerosas ocasiones la localidad. "O turismo é algo que funciona moi ben, pero hai que seguir traballando para estar sempre á ultima e facemos campañas de promoción de todo tipo", señala el regidor. Una promoción en la que también se conjuga con éxito citas más tradicionales, como las patronales o la Festa do Augardente con otros eventos, como el Portomarín Beer Fest, que tras el éxito del pasado año se repetirá el 1 de mayo.

Propuestas a las que se suman eventos "practicamente cada fin de semana, sexa festivo ou deportivo" y que tendrá su culmen en verano "co festival dos 35 días, no que alternaremos os tardeos co Portomarín Life, nos que a música en vivo e gratuíta e o sinal de identidade", concluye Rivas.