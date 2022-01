El Ayuntamiento de Friol adjudicó un módulo del vivero de empresas a Talleres Agruñá, una firma especializada en chapa y pintura para todo tipo de vehículos. La firma fue creada por Eduardo Agruñá López, un emprendedor local que cuenta con una amplia experiencia como empleado en otros talleres del mismo sector.

Eduardo Agruñá decidió ahora montar su propio negocio y escogió Friol para su localización. Para ello cuenta con el apoyo del Concello y de su alcalde, José Ángel Santos, quien destacó que el gobierno local "sempre estará a carón das persoas que quieran emprender e traballar no noso pobo e intentaremos axudalas en todo o que estea nas nosas mans". Santos se mostró abierto a facilitarle una nave del vivero a otras firmas que opten por Friol para iniciar su andadura.

Agruñá se mostró ilusionado por esta nueva etapa laboral. "É un paso que sempre quixen dar. Montar a miña propia empresa era algo que non me deixaba durmir e vin que nos últimos anos se instalaban proxectos novos no polígono. Informeime no Concello das posibilidades para acceder a unha nave e cando saín da primera reunión co alcalde xa tiña moi claro que asentaría o meu taller no polígono". Eduardo Agruñá agradece el asesoramiento municipal, "pois levaron este proxecto da man ata que me instalei e me deron a oportunidade de cumprir o meu soño".

La nave del vivero adjudicada es la número dos, que estaba vacía al terminar su contrato de alquiler la empresa que la usaba. Otros dos módulos siguen ocupados y el cuarto albergará la sede del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) para la zona.

El alcalde insistió en la necesidad de potenciar el polígono industrial y, en particular, su vivero de rmpesa. "A captación de tecido empresarial mediante o noso viveiro supera as previsións iniciais, xa que se converteu na plataforma idónea para o nacemento de novas empresas", recalcó el regidor.