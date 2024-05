O Concello de Rábade proxecta executar traballos de mellora en Cuatro Vientos

Membros da corporación do Concello de Rábade mantivo este martes un encontro co delegado de Lugo da Federación Galega de Fútbol, Carlos Negrín, para estudar posibles vías de colaboración de cara a acometer melloras no campo de Cuatro Vientos.

Na reunión participou a alcaldesa, Remedios González, e os concelleiros Luis Novo e Carlos González, así como o delegado e o arquitecto da Federación, quen visitaron o campo para coñecer o seu estado actual.

Na súa visita, os membros da Federación comprometéronse a avaliar posibles axudas da entidade para a execución das obras de mellora dos novos vestiarios, así como do propio terreo de xogo, unha actuación que se intentará acometer antes de que rematen as reformas do peche das gradas, das que se encarga a Deputación Provincial.

Novas posibilidades para o campo

Desde a Federación Galega de Fútbol van presentar un proxecto para Cuatro Vientos no que se estudará ademais a posibilidade de adaptalo a herba artificial para poder ter campos de fútbol de categorías inferiores ante a escaseza de espazos para xogar competicións destas características na comarca de Lugo.

O goberno local de Rábade agradece a boa disposición da Federación para poder acometer estas melloras “necesarias para garantir as competicións nas mellores condicións”.