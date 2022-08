El Concello de Rábade da un paso más para recuperar el entorno del cine Man

El Concello de Rábade da un nuevo paso para recuperar la zona del antiguo cine Man, que adquirió en el año 2019. La administración local adquirió un solar situado detrás del cine con una ayuda de la Diputación de 33.000 euros, que le permitirá crear una nueva vía pública peatonal.

Esta nueva calle conectará las calles Ángel Pena y López de Vega. Destacó el regidor, Francisco Fernández Montes, que si bien la primera dispone ya de un tratamiento peatonal, la intención del Concello es dárselo también a la segunda, para humanizar toda la zona. En la calle nueva también proyecta una zona de juegos.

"Dende que adquirimos o cine Man, temos en mente a mellora da zona. Por iso, así como é fundamental un espazo para acceder con vehículos ao Cine, tamén o é recuperar e peatonalizar a zona", comentó el regidor.

Por su parte, el presidente de la Diputación, indicó que el acuerdo de colaboración "demostra claramente, por un lado, que na Deputación cumprimos cos compromisos e, por outro, que a cooperación desta institución cos concellos da provincia é constante e continua". También añadió que "o convenio é importante, porque permitirá ampliar o equipamento público de Rábade".

Un proyecto social y cultural

El Ayuntamiento de Rábade adquirió la mítica sala del Cine Man en el año 2019, en un gesto por conservar un tipo de patrimonio arquitectónico que en la provincia no tuvo la misma suerte. Las obras para recuperar el Cine Man continúan gracias a fondos europeos que gestionaron a través del Grupo de Desenvolvemento Rural de la Comarca de Lugo.



"A nosa referencia para o Cine Man é o salón rexio do Círculo das Artes de Lugo. Queremos convertelo nun centro social e cultural, no seu sentido máis amplo, aberto á participación dos veciños", indicó el alcalde, Fernández Montes.