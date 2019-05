El Concello de Portomarín licita las obras del vivero industrial por 220.000 euros

El Concello de Portomarín acaba de publicar en la plataforma Contratos de Galicia la licitación de las obras para la construcción de una nave en el polígono que será utilizada como vivero industrial de empresas, según indicó el alcalde del municipio, Juan Serrano.

El presupuesto base de licitación es de 219.683 euros, de los cuales el 80 por ciento será financiado por la Consellería de Economía, Emprego e Industria, en el contexto de un programa autonómico para fomentar el emprendimiento. El Concello aportará con fondos municipales el 20 por ciento restante.

El plazo de ejecución de estas obras será de cuatro meses. "En calquera caso, a nave ten que estar lista para acoller as empresas a finais do mes de outubro do presente ano", indicó el regidor popular.

La construcción de la nave está proyectada en una parcela del polígono de titularidad municipal. Las actuaciones contemplan la urbanización que la dotarán de servicios, entre los que se encuentra la red de saneamiento, abastecimiento de agua, red de pluviales o suministro eléctrico.

Una vez construida, el Concello se manifestó en disposición de facilitar los servicios generales necesarios para que las empresas puedan instalarse en este emplazamiento.

Además de la ubicación, estos nuevos emprendedores tendrán como ventaja el poder disponer de un alquiler a bajo precio, que les dará un margen mayor en el comienzo de su actividad.

Según indicó el regidor del municipio, esta nave podrá acoger a dos empresas con vocación industrial, pero indicó que la ordenanza que regirá su adjudicación todavía está por desarrollar. También subrayó que se trata "dun proxecto importante, co que pretendemos materializar o noso obxectivo de creación de emprego e de promoción do polígono industrial".

OTRAS MEDIDAS. Esta no es la única actuación que el Concello proyecta en el parque empresarial de Portomarín, sino que el ente municipal recibió otros 108.130 euros de la Consellería de Economía para realizar obras de mejora.

Según indicó Juan Serrano, estas obras consistirán en una traída de agua para abastecer a una de las empresas y en el desplazamiento de una línea de tensión para poder construir otra de las naves, para lo que están manteniendo reuniones con los responsables de Fenosa.