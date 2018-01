El Concello friolés busca recuperar con 150.000 euros una senda histórica

El Concello de Friol se propone acondicionar como ruta de senderismo una vía histórica: el camino real que unía las variantes primitiva y norte de la ruta jacobea, entre Lugo y Sobrado. Está ultimando el proyecto para la puesta en valor de esa senda, cuyo coste estima en unos 150.000 euros.



El gobierno local, que lidera el popular José Ángel Santos, tratará de recabar el apoyo económico de la Xunta de Galicia a esta actuación, con la que persigue dotar el municipio de un nuevo reclamo para atraer visitantes, ante el auge del turismo verde.



Tras recalcar que la recuperación de este camino es también demandada por vecinos y representantes de distintas asociaciones, el regidor señala que este proyecto supondría, además, "un novo aliciente económico para Friol", ya que los senderistas dejarán nuevos ingresos en los negocios locales.



ONCE KILÓMETROS. Según explica José Ángel Santos, el tramo en el que se proyecta intervenir es el que va desde el límite del municipio con Lugo hasta el casco urbano friolés, de unos once kilómetros de longitud. Eso implicará que el recorrido abarque territorio de hasta cuatro parroquias: Vilalvite, Cotá, Devesa y Friol.



El alcalde detalla que se ha optado por esa parte del trazado porque, pese a incluir zonas que precisan de una completa rehabilitación, se conserva mucho mejor que el tramo que va desde la capital municipal hasta Sobrado, en donde el Concello ve esa recuperación inviable al no quedar ya ningún vestigio del camino en algunos puntos.



El Concello friolés, que ha dedicado unos 5.000 euros a la redacción del proyecto para esta intervención, considera que debe involucrarse la Xunta de Galicia, dada la magnitud de la misma, aunque está dispuesto también a hacer un aportación económica.



TRABAJOS PREVISTOS. Con ese presupuesto estimado de 150.000 euros, el Concello pretende realizar una ambiciosa intervención en este camino histórico. Así, entre otros trabajos, el gobierno local proyecta el desbroce y limpieza de estos once kilómetros de senda verde, la reapertura de cunetas y el drenaje de zonas inundadas.



Santos añade que, además, esta actuación también contemplará la pavimentación y el compactado con zahorra en la plataforma de este camino. Por otro lado, esta ruta, en la que ahora hay unas flechas verdes para orientar a los senderistas, verá renovada y completada su señalización con carteles informativos en distintos puntos del trazado.



Por último, según el proyecto que ultima el gobierno local, con esos 150.000 euros también se colocarían en varias zonas papeleras y bancos para facilitar de esta forma a quienes realicen esta ruta tanto el descanso como mantener limpio el recorrido.



"Dende hai tempo tiñamos este proxecto en mente e cremos que é o momento de investir unha cuantía elevada que asegure a restauración deste camiño", destaca José Ángel Santos. El gobierno que lidera se marca como objetivo que esta senda verde sea una realidad antes de que acabe el presente mandato, en primavera del 2019.