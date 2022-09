El Concello de Friol y la Xunta mejoran las instalaciones del CPI López Suárez

El Concello de Friol y la Xunta de Galicia realizaron mejoras en las instalaciones del CPI López Suárez del municipio por un valor de 45.000 euros. La intervención fundamental consistió en la renovación de las aceras que circundan los edificios de educación primaria y del comedor escolar, así como una reforma de las escaleras del comedor. Esta actuación era una de las demandas más importantes que se solicitaban desde el centro educativo, según indicó el alcalde, José Ángel Santos, que visitó el centro con la concelleira de educación, Pilar López, y el propio director, Felipe Barata.

Además, también se construyó un parque infantil dentro del propio recinto escolar, con el que pretenden ofrecer más oportunidades de ocio en el tiempo libre del alumnado.

"Os accesos que rodean os edificios tiñan deficiencias que precisaban melloras", destacó Santos, que tambien especificó que "a Consellería de Educación continúa apoiando a Friol, neste caso cun 50 por cento dunha inversión moi necesaria e demandada, polo que toca agradecer o seu apoio". Barata, por su parte, comentó que "estas obras supoñen unha mellora na calidade educativa do noso alumnado, e agradecemos o esforzo do Concello de Friol e, particularmente, do seu alcalde, para que o centro educativo poida desenvolver unha educación acorde aos tempos".