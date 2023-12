O Concello de Friol ofrece un servizo de bus para pasar o Fin de Ano en Melide

O Concello de Friol ofrece un servizo de bus para que as persoas que o desexen poidan saír a noite de Fin de Ano en Melide. A ida será ás 2.00 horas, e a volta ás 7.00. O transporte partirá dende a gasolineira, e parará en todos os bares ata o club fluvial, para que, quen queira facer uso do mesmo, poida sumarse en distintos puntos.

A inscrición é obrigatoria no correo [email protected], e nos números 660.10.68.85 e 637.06.40.24. Esta reserva poderá facerse ata o venres 29, e custará tres euros para persoas empadroadas no municipio. Os non empadroados poderán facer uso tamén do servizo, pero terán que pagar dez euros.