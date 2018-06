El Concello de Friol mejora viales de varias parroquias con 420.000 euros

El Concello de Friol acaba de iniciar obras viarias en varias parroquias con un presupuesto de 420.000 euros. Costeará estos trabajos con apoyo de la Xunta —a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)— y de la Diputación —mediante el plan único—, además de invertir fondos propios en los proyectos y la dirección de obra.

Según explica el alcalde, el popular José Ángel Santos, una de las actuaciones en ejecución, adjudicada en 120.000 euros y de los que Agader aporta 100.000, consiste en el arreglo de tramos de la red viaria municipal que suman 17 kilómetros. Se intervendrá en Roimil, San Cibrao, Vilalvite, Rocha, Condes, Guldriz, Xiá y Madelos.

El regidor indica que las carreteras seleccionadas precisaban de mejoras al haberse deteriorado por el paso del tiempo, las condiciones meteorológicas adversas y el tránsito de maquinaria pesada. Los trabajos incluyen la limpieza y desbroce de los viales, la apertura de cunetas y el bacheo del firme con doble riego asfáltico.

Además, con casi 280.000 euros del plan único provincial se están pavimentando varios caminos. Entre las vías en las que se interviene figuran, entre otras, la que va de A Fonte do Can a O Rodo do Muíño, el enlace de Tralacorda a la LU-1611, un camino en O Burgo e Negral, el vial de Carballo a A Laxe, otras vías en ese último núcleo y los accesos a la iglesia de Silvela y a Currás.

Al margen de esas actuaciones viarias, con 20.000 euros del presupuesto del plan único se harán mejoras en las antiguas escuelas de Taín (Carlín), O Campo da Feira (Roimil) y A Laxe (Carballo).

Santos espera que todas estas obras estén listas en julio y recuerda que, también con el plan único, se acaban de renovar los accesos a A Gándara y Ferreira, el camino de Mundín a Bustelo y el vial de Castro Cancela a Ximondriz.

UNA PRIORIDAD. El alcalde subraya que las actuaciones de mejora de pistas municipales son de "vital importancia" para el desarrollo del concello y para mejorar los servicios a los vecinos. "É crucial que as vías se manteñan nun estado óptimo dada a grande importancia que teñen na rendibilidade das nosas explotacións", recalca.