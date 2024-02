El Concello de Friol invierte 365.000 euros en mejorar accesos en el rural

El Concello de Friol invertirá cerca de 365.000 euros en la rehabilitación y mejora de varios accesos en casi una veintena de núcleos y parroquias del ayuntamiento, una partida que se enmarca en el plan de mantenimiento de la red viaria municipal. Las obras, que se financiarán con cargo al plan Único de la Diputación y saldrán a licitación próximamente, está previsto que comiencen antes de que termine este primer semestre.

De esta manera, el primer proyecto incluye la pavimentación de los accesos a Silvarredonda, Bedús, Carballal, Sobrado, Vilapedre, Requeixo, Vilagrande, O Bullo y Samede, unos trabajos valorados en más de 182.000 euros; mientras que, por un importe similar, el segundo proyecto consistirá en el acondicionamiento de varios caminos municipales de las parroquias de Miraz, Carlín, Narla, Silvela, Rocha, Ramelle, Xiá, Carballo, Guldriz y San Martiño de Condes.

Desde el consistorio explican que las vías objeto de actuación se encontraban en mal estado debido al tráfico, el paso de maquinaria agrícola o para trabajos forestales, las condiciones atmosféricas y el propio paso del tiempo.

Así, el alcalde de Friol, el popular José Ángel Santos, subrayó que "unhas estradas óptimas son imprescindibles para o desenvolvemento da vida diaria dos nosos veciños e veciñas, xa que no rural o uso do vehículo é fundamental para o ámbito laboral". "Ter as pistas transitables é un dos nosos obxectivos; conleva unha maior competitividade dos sectores implantados no rural", agregó.