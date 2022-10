El Concello de Friol espera un gran número de participantes en su Poxa de Gando Frisón

El Concello de Friol confía en que la primera edición de su Poxa de Gando Frisón reunirá un buen número de participantes y de asistentes, que emplearán la jornada para reunirse con otros ganaderos y abordar cómo está el mercado en la actualidad.

La cita, organizada por Africor y el gobierno local, se celebrará el 12 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en el mercado municipal. La asociación de ganado frisón será la encargada de seleccionar los animales, realizar las pruebas sanitarias, del pelado y cuidado de los ejemplares y de realizar la subasta, en la que los socios de Africor pueden ofertar vacas próximas al parto o paridas.

"O sector primario é unha parte fundamental do noso municipio", argumentó el alcalde José Ángel Santos, "polo que actividades todas as actividades que poidan ser dedicadas a este sector e ao vacún de leite parécennos unha boa maneira de seguir apoiando e impulsando a gandería en particular e o rural en xeral".