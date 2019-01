El Concello de Friol donará 1.000 euros en pienso al Banco de Alimentos e Animales de Lugo, una entidad cuyo objetivo es ofrecer comida a las personas con menos recursos para que puedan alimentar a sus mascotas.

"A idea surxe xa que, por desgracia, temos bastantes animais abandonados nos concellos, e temos que intentar subsanar esta problemática. Esta é unha maneira de axudar a estas persoas que, sen ánimo de lucro, préstanse a que estos animais poidan ter as mellores condicións posibles", explicó el alcalde de Friol, José Ángel Santos.

Noelia Rodríguez, presidenta de Ayuda Alimentaria Animalista —la asociación que promueve el banco de alimentos— agradeció al regidor friolés su implicación. "Hai moita xente que non ten recursos e para que non leven as súas mascotas á protectora ou as abandonen, nós axudámolos na alimentación. Necesitamos principalmente mantas e pienso", indicó