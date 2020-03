El Concello de Friol decide suspender la XXVIII Feira do Queixo e Pan de Ousá

El gobierno municipal de Friol ha decidido suspender la celebración de la XXVIII Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá, que estaba prevista para el próximo domingo 22 de marzo, "a la vista de la evolución de la crisis del coronavirus" y "tras mantener una reunión con responsables de Sanidad".

"Antes de tomar esta decisión se han estudiado todas las consecuencias, siendo la primera y más importante la salud de la población", apunta el Concello en un comunicado. Ante la previsión de que el evento iba a reunir a "más de veinte mil personas", el gobierno local ha decidido cancelar la feria, "siguiendo las recomendaciones de los expertos". "No sería prudente ni responsable", apunta.

"Estoy seguro de que, tanto los vecinos del municipio de Friol como el resto de personas que ya tenían en mente asistir a esta importante feria, entienden que se toma esta decisión en aras del bien común", defiende el alcalde José Ángel Santos.

El regidor admite sentirse "tremendamente afectado", consciente de la "importancia" de la feria para los vecinos, pero defiende su cancelación por "responsabilidad". "No me perdonaría que al día siguiente alguna de las personas asistentes diese positivo en el virus, no ya solamente por el afectado, sino por los inconvenientes que se causaría a centenares de personas que tendrían que ponerse en cuarentena".

El Concello de Friol pide a los vecinos que mantengan "la responsabilidad individual y colectiva, siguiendo las indicaciones de nuestros sanitarios". "Seguro que en poco tiempo el coronavirus dejará de ser una preocupación", concluye el comunicado.