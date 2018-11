El Concello de Friol dará 600 euros a las familias por cada hijo que tengan

El Concello de Friol subvencionará con 600 euros a las familias que tengan o adopten un hijo a partir del 1 de enero de 2019. El alcalde de la localidad, José Ángel Santos, anunció esta medida, que estará reflejada en los presupuestos municipales para la próxima anualidad.

"Dende o Concello pensamos que debiamos dar un paso máis e deste modo, imos incluír nos orzamentos do ano 2019 unha partida para conceder unha axuda de 600 euros a todos os fillos nacidos ou adoptados no concello a partir do día 1", explicó José Ángel Santos.

El regidor friolés detalló algunas de las condiciones que tendrán que cumplir los progenitores para optar a la ayuda. "Os pais deberán ter unha antigüidade no padrón municipal como mínimo de dous anos, e un compromiso por parte dos mesmos de que despois de percibir a axuda, tanto os pais como os fillos deberán continuar no padrón polo menos dous anos máis", aseguró Santos.

La base reguladora de las ayudas, que recogerá tanto estos requisitos como el resto de condiciones para los solicitantes, será pública el 1 de enero, fecha a partir de la cual los habitantes del municipio podrán optar a la subvención.

José Ángel Santos recordó que la tasa de desempleo en el municipio de Friol es del 5,6%

El alcalde friolés indicó que la buena situación económica que atraviesa el municipio les permite poner en marcha iniciativas como esta, cuyo objetivo es ayudar a fijar la población joven en el concello. "Friol converterase nun dos municipios de España punteiros na axuda á maternidade, e isto é así porque economicamente é viable dada a boa situación que atravesa o municipio. Pretendemos poñer en marcha un mecanismo máis que axude a fixar a poboación no noso municipio", detalló José Ángel Santos.

La medida, explicó el alcalde, forma parte de un plan más amplio que el equipo de gobierno de Friol lleva a cabo para mantener a la población en un municipio rural que, como muchos otros en la provincia, tiene ante sí el reto de pelear contra la caída demográfica.

"Nos últimos tempos o Concello traballa na creación de tecido industrial para fixar poboación, desenrolamos o polígono industrial, fomentamos o sector primario co mantemento dos accesos e coa instalación de importantes granxas, panaderías e queixerías coñecidas dentro e fóra de Galicia", afirmó el regidor, que recordó que "na actualidade os menores de 30 anos son 697 e os maiores de 80 anos son 622, o que demostra que Friol é un bo sitio para vivir".

