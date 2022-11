O Concello do Corgo celebra unha xornada cultural no Punto de Atención á Lectura

O Concello do Corgo, a través do Proxecto Corgoral, de recuperación da memoria e tradición oral do municipio, programa para este sábado día 5 de novembro, na biblioteca do Punto de Atención á Lectura, varias actividades.

A xornada comezará ás 17.00 horas, cunha mostra da alfarería popular da provincia de Lugo, na que haberá representación da olaría de Bonxe e Gundivós. Lolo da Vila, cerámista de Anseán, amosará e falará dos pormenores do oficio.

A seguir proxectarase a película El rey del río, que foi rodada en Adai e en Folgosa, no pazo de Tella e no pazo de Piñeiro, e que contou no reparto con Alfredo Landa e Carmen Maura.

A xornada rematará cun encontro coa escritora Ánxela Gracián, que lerá poemas que teñen relación coa feira do 13 en Adai. Todos os nenos e nenas que se animen a asistir recibirán un agasallo.

O Proxecto Corgoral vén facendo un traballo de dinamización cultural intenso nos últimos tempos. O 24 de setembro o Punto de Atención á Lectura acolleu a Polafía O Corgo, unha actividade da Sección de Literatura de Tradición Oral da AELG que contou co apoio da Área de Cultura da Deputación de Lugo e o Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), e a colaboración do Concello do Corgo.