El concello de O Corgo acogerá su I Mercado de Oficios el próximo día 28

El próximo día 28 junto a la cámara agraria de O Corgo, al lado de la N-6, se celebrará el I Mercado de Oficios del concello. Una muestra en la que los asistentes podrán disfrutar de distintas demostraciones de oficios tradicionales, así como de una degustación gratuita de cordero a la parrilla y de una exposición de coches clásicos, así como de otra de maquinaria nueva y usada.

José Chousa López, presidente de la Asociación Os Cinco Ríos, organizadora del evento, explica que "levamos varios anos tentando facer isto" y "non podiamos concibir que este concello non tivese unha feira" de estas características. Por esa razón, este colectivo decidió realizar un convenio con el Concello, que preside Felipe Labrada, para llevar a cabo este evento y al que agradece "a súa máxima implicación no proxecto".

José Chousa indica que "trátase dunha feira do noso pobo e para todos os veciños, algo que todos podamos gozar". La idea de la muestra es recuperar oficios tradicionales, "hai xente nova que non sabe como se fai un cesto ou un caldeiro de barro, queremos tentar que non se perdan nunca" explica el presidente de Os Cinco Ríos.

La apertura de los puestos será a las 11.00 horas y se podrán ver demostraciones de oficios tan variados como ceramista, escritor, manualidades, cestería, herreros, telares, maquetas, marquetería en madera o jabones artesanos, además de una exhibición de escultores con motosierra, entre otras actividades.

Sobre la degustación de cordero a la parrilla, la organización explica que será gratuita y que estará abierta hasta agotar existencias. José Chousa indica que espera "que sexa un éxito" y, de ser así, aspira a repetirla en próximas ediciones.

La muestra se abrirá con el pregón a cargo de Mario Outeiro Iglesias, a las 12.00 horas. A lo largo del día se podrá disfrutar de la actuación del grupo A Legua Dereita de O Corgo, a las 11.30; de la Charanga 555, a las 15.00, y de la de Paco Nogueiras Radio Bulebule, a las 17.30 horas.

Desde la organización agradecen la colaboración de "Vicepresidencia da Deputación, César Dorado, Torre de Nuñez, Xamóns González e, por suposto, ao alcalde do Corgo". El objetivo de Os Cinco Ríos es implicar a cada vez un mayor número de socios en la organización de esta feria.