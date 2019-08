El Concello de Castroverde solo tendrá una dedicación exclusiva de 23.800 euros

El Concello de Castroverde solamente tendrá una única dedicación retribuida, la de María Pilar Ferreiro, que asumirá las delegaciones de cultura, educación, juventud y deporte -al igual que en el mandato anterior- con una dedicación total a la que el organismo local asignó un salario anual de 23.800 euros brutos.

Así fue aprobado en la sesión plenaria de organización del Concello, que en el mismo punto incluía la dedicación parcial del alcalde, el socialista Xosé María Arias, estimada en el 80% de la jornada laboral y con una asignación monetaria de 33.132 euros anuales.

Sin embargo, el regidor de la localidad renunció este jueves a recibir retribución alguna por parte del Concello, por incompatibilidad con el salario que percibirá de la Diputación de Lugo como responsable del área de cooperación con los concellos, estipulado en 40.209 euros en dedicación parcial.

Los salarios se aprobaron con los nueve votos de los ediles del grupo socialista en el gobierno y el voto favorable del edil popular en la corporación, Rubén Otero Torneiro, que aseguró "non ter nada que obxectar nesta cuestión, porque entendemos que calquera traballo debe ser retribuído", indicó.

El BNG, sin embargo, votó en contra por considerar, en aquel momento, "que non son necesarias dúas dedicacións, e que se o alcalde cumplise co goberno nun cen por cento non tería por que haber unha segunda", consideró la edila nacionalista, Iria Castro.

TENENCIAS DE ALCALDÍA. El pleno de organización también estableció tres tenencias de alcaldía, nombrando a Eduardo Álvarez como primer teniente de alcalde, a Isabel Pérez como segunda y a Alberto Castro como tercero.