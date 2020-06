El Concello de Castroverde apoyará con 200.000 euros la agrupación de parcelas

El Concello de Castroverde destinará 200.000 euros de fondos propios a subvencionar la agrupación de parcelas agroganaderas y forestales. "Estes sectores son o noso Alcoa, o noso Citroën", recalcó el alcalde, el socialista Xosé María Arias, para justificar este plan, que recibió este miércoles el visto bueno del pleno. PP y BNG no respaldaron el acuerdo, al asegurar los populares que la Xunta ya favorece ese reordenamiento y creer el Bloque que los fondos son insuficientes, críticas que rechazó el regidor.

Según Arias, mediante este programa el Concello concederá ayudas a todas aquellas agrupaciones de propiedades mediante la figura de permutas voluntarias entre titulares de parcelas de vocación agraria y forestal, con el requisito de que "supoñan unha redución dun 20% no número de parcelas con respecto ás iniciais".

En la propuesta que llevó a pleno, el alcalde defendió que la agricultura y la ganadería son "sectores estratéxicos" y mencionó, entre los hándicaps a los que se enfrentan, la fragmentación de la propiedad, la falta de una cultura de gestión en común de la producción, la escasa movilidad del mercado de tierras, la falta de herramientas que faciliten la planificación a los propietarios y la escasez de inversión pública.

El máximo responsable del ejecutivo municipal criticó con dureza las políticas impulsadas en ese ámbito por la Xunta en los últimos años, llegando a acusar al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de "deixar morrer o rural". Como ejemplo, censuró que el Gobierno gallego anunciase un plan de creación de polígonos agrarios "que non aprobou no Parlamento" y denunció que no se avanzó en concentraciones parcelarias como la de Riomol, "que anunciaron tres veces e da que non hai nada".

LAS BASES, EN UN MES. Sobre el plan que se aprobó este miércoles, indicó que el Concello ultima las bases -"están case elaboradas", dijo- con el objetivo de llevarlas en el plazo de un mes al pleno. Avanzó que se valorará que las fincas que se reagrupen estén en el entorno de núcleos rurales, ya que ese reordenamiento favorecerá la prevención de incendios forestales cerca de las casas. También adelantó que los vecinos que cumplan los requisitos para optar a estas ayudas tendrán un plazo amplio para presentar sus solicitudes, "duns oito ou dez meses".

En relación a los potenciales beneficiarios, recordó que en Castroverde hay en torno a 300 explotaciones agrarias, con más de 12.000 cabezas de ganado, y unos 600 vecinos cotizan en la Seguridad Social agraria.

OTROS ACUERDOS. En el pleno de este miércoles, entre otros acuerdos, el gobierno local también sacó adelante en solitario su plan de medidas para paliar los efectos de la crisis por el Covid, que consiste en exenciones en el pago de impuestos municipales para los afectados. Esas medidas se aplicarán en los recibos del agua, la basura y el saneamiento, durante un año. Además, tampoco se cobrarán las tasas por trámites derivados de la apertura de establecimientos, por la instalación de terrazas de hostelería o la expedición de documentos.

Arias defendió que estas medidas son más eficaces que la concesión de unas ayudas directas "polas que habería que declarar". Así, dijo que habrá autónomos que con estas ventajas fiscales ahorrarán "ata 600 ou 700 euros".