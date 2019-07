Concello y BNG polemizan por la recogida de basura en Outeiro de Rei

Gobierno local y BNG polemizan por la calidad del servicio de recogida selectiva de basura en Outeiro de Rei. El Bloque denuncia que los contenedores de vidrio están repletos y asegura que escasean los destinados a envases de plástico, pero el alcalde, el popular José Pardo Lombao, niega incidencias y subraya que no ha recibido quejas de los vecinos.

El portavoz municipal de BNG, Xosé Ferreiro, mantiene que los contenedores de vidrio no solo están "completamente cheos dende hai semanas", sino que, además, eso obliga a los vecinos a "deixar as botellas en moreas no chan ou tiralas xunto co resto do lixo, o cal parece un contrasentido despois de pasar o traballo de facer a selección".

El gobierno local admite solo incidencias puntuales al tener que atender "190 núcleos rurais", pero afirma que el servicio ha mejorado

En esa línea, Ferreiro también denuncia que existe "unha importante deficiencia" en el número de contenedores existente en el municipio para la recogida de envases de plástico, a pesar de que "posiblemente sexa o sistema de recollida selectiva máis demandado pola veciñanza".

El portavoz del BNG avanza que llevará al pleno municipal una iniciativa para que se incremente "de forma moi importante" el número de contenedores de este tipo, así como la frecuencia de recogida, sobre todo en los núcleos rurales.

PARDO LO NIEGA. Ante esas críticas, el regidor admite solo incidencias puntuales con los contenedores, pero sostiene que se subsanan con rápidez ya sea por el Concello o por la empresa concesionaria.

Tras hacer hincapié en la dificultad de atender "os 190 núcleos rurais" del ayuntamiento, asegura que con el nuevo contrato ha aumentado el número de contenedores para vidrio y también para plásticos. "Seguiremos poñendo máis, en función da demanda dos veciños", remarca, y añade que el gobierno local "non vai parar de mellorar o servizo porque o concello non deixa de medrar, a diferenza da maioría dos municipios do rural".