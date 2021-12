El comisario de policía retirado Enrique Mora Morandeira falleció en Almería, donde residía con su familia, a los 79 años de edad. Mora Morandeira, que compaginó su labor en los cuerpos de seguridad con su afición a la literatura. Escribía desde hace cuatro décadas y publicó varios libros de poesía y prosa, aunque solía comentar que sí le daban a elegir se decantaba por los versos.

Natural de Friol, Mora Morandeira vivió de niño en el barrio lucense de Recatelo e inició su carrera profesional en la comisaría de Lugo, de donde pasó a Ribeira. Ya como comisario, inició un periplo profesional que le llevó a Pamplona, donde fue jefe de seguridad ciudadana. Más tarde ejerció de comisario provincial de Almería, de jefe superior de Policía de Sevilla y de comisario provincial en Pontevedra, donde le nombraron comisario a principios de los años 90.

En su faceta de Policía, uno de los sucesos más relevantes de su trayectoria y que tuvo una gran transcendencia mediática fue el secuestro de un joven en su etapa de comisario jefe superior de Sevilla. A la familia le llegaban misivas pidiendo dinero y en una de las cartas iba un dedo de la una mano. El autor amenazaba con cortarle más si no se accedía al rescate. Finamente detuvieron a un estudiante de Medicina que había matado al joven y conservaba sus dedos en formol para simular un secuestro y dar a entender que seguía vivo.

La vocación policial de Mora Morandeira le venía de familia, ya que su padre, de origen andaluz, fue capitán de la Guardia Civil. Sus compañeros de cuerpo destacaron siempre su trato afable y cordial y su buena disposición a ayudar a todo el mundo, algo que combinaba con una elogiable rectitud profesional. Los pontevedreses le tributaron un cariñoso homenaje con motivo de su jubilación.

Enrique Mora, al que no le interesaba la novela policial, se consideraba ante todo poeta. Entre sus libros poéticos están Mi cielo no es azul (1999), Espejo vivo (2000), Tras los cristales (2001), El mar me abraza (2002) y Crepúsculo para un ciego (2006). También editó los libros de cuentos Relatos con historia (2008) y Historia de dioses y hombres (2011). También editó otros libros como Reflexiones sobre la vida y otras ocasos, la novela histórica El cruzado de la Reina y el estudio sociológico Nuestra prostitución.