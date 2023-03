El 'cohousing' de Rábade despierta interés y roza ya la decena de socios

El proyecto de cohousing que se prevé implementar en Rábade, una comunidad residencial que ofrecerá la posibilidad de envejecer de manera activa, suscita interés y ya cuenta con una decena de socios, solo medio año después de que se presentara la iniciativa. Además, se esperan "cinco ou seis" nuevas adhesiones para este mes.

Su promotor, José Manuel Díaz, explica que son mayormente personas de Lugo las que han entrado a formar parte de esta cooperativa "sen ánimo de lucro e autoxestionada".

Sus impulsores calculan que hasta 2030 no podrá ponerse en marcha aunque ya están adquiridos los terrenos: una finca de 22.000 metros cuadrados y otra de 15.000. Las separa una pista y se enclavan en Tras do Regueiro, a escasa distancia del centro.

¿Cómo serán las viviendas?

Entre los pormenores del proyecto, Díaz detalla que el objetivo es construir 50 casas de planta baja con cocina, comedor, salón, baño y un dormitorio, y otras cuatro que dispondrán de un dormitorio más, dirigidas a parejas que tengan a su cargo una tercera persona.

A mayores, se dispondrá de servicios comunitarios: cafetería, biblioteca, sala de ocio y ejercicio, huerta, cocina y comedor comunitarios, centro de día o residencia, entre otros. "A nosa idea é que os residentes socialicen, por iso o xantar será no comedor, mentres que o almorzo e a cea poden facerse nas vivendas privativas", explica Díaz, al tiempo que incide en que habrá "grupos de traballo voluntarios".

Requisitos

Para poder vivir en alguna de las 54 viviendas será preciso asociarse y, en el momento de inscribirse, no se deberá tener dependencia. "Iso non quita que de aquí a que arranquemos apareza algunha en maior ou menor grao, por iso as instalacións estarán enfocadas a que, de chegado o problema, esa persoa poida ser atendida no complexo", explica. Así, se dispondrá de personal sanitario que se ocupe total o parcialmente de la atención.

Por otra parte, y con la idea de "evitar ser unha residencia da terceira idade", solo se admitirán cuatro socios por cada año de nacimiento y el tope para entrar está en 70 años, aunque en caso de parejas o matrimonios "chegaría con que un cumpra con ese límite de idade".

¿Cuánto costará?

La cuota de ingreso es de 250 euros -a partir del 1 de abril, de 500-, y luego se invertirán 90.000 euros por vivienda. Esta última cuantía se devuelve en caso de que el inquilino quiera marchar. Así, lo que adquiere no es el inmueble en sí, aunque puede dejarlo en herencia, sino su uso y disfrute, por eso no puede venderlo en el mercado libre y debe dejarlo a disposición de la cooperativa para nuevos usuarios. También habrá un fondo para costear gastos derivados de la atención a dependientes y su coste será, de media, de 65 euros al mes.

Presentación

El sábado día 11, a las 16.30 horas, se presentará el proyecto en el centro sociocultural de Rábade, de acceso libre y con visita a los terrenos y mesa redonda para resolver todas las dudas.