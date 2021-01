Una clínica dental de Rábade instala un sistema que limpia de virus el aire

La pandemia genera incertidumbre en los ciudadanos, lo que hace que en muchos centros de trabajo se apliquen medidas higiénicas y de desinfección para proteger del coronavirus a usuarios y trabajadores. La clínica dental Bazar, de Rábade, apostó por uno de los métodos más innovadores para crear un ambiente seguro en sus gabinetes de consulta. Sus propietarios adquirieron una máquina de purificación del aire mediante oxidación fotocatalítica, que elimina las bacterias patógenas, virus y hongos. Este sistema, diseñado con los últimos avances en nanotecnología aplicada, es utilizado en quirófanos y otros departamentos de hospitales y también en servicios de sanidad animal.

"Nuestro objetivo es ofrecerle la máxima seguridad al paciente, que se ve obligado a quitarse la mascarilla para el tratamiento dental", explica David Ruiz, gerente de la clínica. A los equipos de protección individual y desinfectantes, se une este aparato denominado Biokker, patentado por la distribuidora Lodepa con el objetivo de "destruir los compuestos orgánicos volátiles y los microbios aerotransportados perjudiciales", recalca Ruiz.

Una de las ventajas de esta máquina, que ocupa poco espacio y se puede adosar a una pared, es su instalación rápida y sencilla. Además, tiene capacidad de funcionar de forma continuada las 24 horas, "ya que no emite ningún residual. No filtra partículas, sino que destruye directamente los patógenos. Es autolimpiable y no son necesarios vaciados", agrega David Ruiz.

Los responsables de la clínica dental Bazar escogieron este sistema después de estudiar otras alternativas por su avanzada tecnología y porque garantiza un aire totalmente limpio. Es una solución económica para resolver la contaminación ambiental de espacios sanitarios con capacidad para eliminar agentes infecciosos como el coronavirus, "lo que redunda en la comodidad de trabajadores y clientes. Todos podemos estar más tranquilos en el interior de la clínica", manifiesta el gerente de este consultorio odontológico rabadense.