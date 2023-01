Chus Villar, la hostelera que llevó la suerte a Rábade: "Tiña moitas ganas de dar un premio"

La suerte rondaba Rábade desde el sorteo de la lotería de Navidad, cuando el bar Ágora, a las puertas de la estación, rozó el Gordo y le falló solo un número —vendió el 09.490 en lugar del 05.490— para poder repartir millones de euros entre sus clientes. Ahora fue otro bar, el Avenida, situado en la entrada de la localidad desde Lugo y al pie de la N-6, el que culminó el golpe de fortuna. Lo hizo vendiendo 85 décimos del 18.918, el mismo número en el que depositan su ilusión a lo largo de todo el año, los sábados en la Lotería Nacional y, como no, en Navidad, y que llegaron desde la administración de la Ronda.

En total, el bar Avenida repartió una buena parte de ese premio, 2.125.000 euros que fueron a parar a "algúns veciños e aos clientes de sempre, eu creo que case todos teñen un décimo", decía con una inmensa alegría Chus Villar, la propietaria del establecimiento rabadense, poco después de conocer los resultados del sorteo de Reyes. Algunos de los afortunados, de hecho, ya le habían trasladado la feliz noticia y solo media hora después de que los bombos terminaran su cometido ya tenía "tres ou catro chamadas".

"Podo dicir que o premio parou preto; sempre hai alguén que vén e non coñeces, pero a maioría é xente de todos os días", añadía Chus, por eso la alegría, al ser compartida, es mayor: "Non sabes as ganas que tiña de dar un premio, xa non por min, senón polos clientes", reconocía. Y eso que hubo décimos de Reyes hasta casi el último día.

"A de Nadal si que a rematamos, pero esta acabámola estando xa de vacacións", recordaba Chus, que vendió 1.700 euros de lotería y a quien la dicha de repartir más de dos millones la pilló de vacaciones y con el bar cerrado. Muchos, seguro, se quedaron con las ganas de brindar con quien les acercó la suerte y un gran pellizco, pero para consuelo de todos, el lunes vuelve tal y como tenía ya pensado porque, confirmaba la hostelera, hay que seguir trabajando.

Y eso pese a ser una de las afortunadas junto a buena parte de su familia, por lo que los décimos viajaron, además de por todo Rábade, a A Pontenova, Lugo o Cospeito. Así, abuelos, padres, hermanos y nietos que ya se iban a reunir este viernes con motivo de un aniversario, pudieron festejar por partida doble gracias al Niño y a unos Reyes que vinieron cargados.

Este sábado, además, Chus puede poner la guinda al pastel: cumple seis años al frente del bar Avenida y este premio es la mejor manera de conmemorar tan especial fecha.