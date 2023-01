Chus Villar, do bar Avenida: "Entrou xente desde que abrín a porta á mañá"

A volta ao traballo tras as vacacións de Nadal foi para Chus Villar máis doce do que vaticinaba cando as comezou, hai algo máis dunha semana. Para ela, o luns foi menos luns e iso débello á fortuna que decidiu recalar en Rábade no sorteo do Neno.

O bar que rexenta, o Avenida, regou con 2.125.000 euros a numerosos clientes de sempre e veciños que portaban algún dos décimos agraciados co número 18.918, o terceiro premio da lotaría de Reis cuxos 85 boletos lle enviaron desde a Administración Nº 9 da Ronda da Muralla de Lugo. Foron os que máis millóns repartiron no sorteo do 6 de xaneiro, aos que se sumaron dous décimos do segundo premio vendidos no bar Centro da Praza Maior.

Este luns, o Avenida reabría as súas portas tras o merecido descanso da súa dona e volvía á actividade sabedora de que este luns era día de celebración, a mesma que se fixo de rogar durante toda a fin de semana. "Cheguei un pouco máis cedo porque tiña que mercar cousas e poñer todo a punto despois das vacacións, pero en canto me viron o coche aparcado diante e abrín a porta pola mañá, xa comezou a entrar xente", dicía Chus detrás da barra que atende desde hai seis anos.

Normalmente comeza a súa xornada a iso das 10.30 horas –abre todos os días ata a medianoite e pecha os sábados a partir do mediodía–, pero este luns os cafés e as felicitacións empezaron a correr antes das 10.00. Bromeaba Chus con que tiña "a cabeza como un bombo" pola cantidade de chamadas recibidas "nada máis levantarme xa me entrevistaron na radio", relataba, pero non por iso deixaba de recoñecer que este premio tan repartido, que incluso recaeu nela mesma e na súa propia familia, "é a mellor maneira de empezar o ano; non te quita de nada, pero sabes que o tes aí".

Cando se lle pregunta se nalgún momento se lle pasara pola cabeza a posibilidade de repartir tal cantidade de diñeiro, a dona do bar Avenida teno claro: "Para nada", di rotunda unha muller que no Nadal tiña no seu haber tamén un décimo da Fonsagrada, "pero non era o bo, o meu remataba en 6", contaba entre risas mentres non paraba de servir o que pedían algúns afortunados e outros aos que a deusa Fortuna esquivou desta volta.

E é que a maiores dos que resultaron agraciados con 25.000 euros ao décimo e entraban no local para compartir a súa felicidade coa muller que llela puxo en bandexa, tamén había quen viña sen premio baixo o brazo. A propietaria e única cara visible do Avenida tamén escoitaba as súas historias.

O mesmo número

Moitos foron os que quixeron coquetear coa sorte e por iso se fixeron rapidamente cun décimo para o sorteo desta semana da Lotaría Nacional. Tan rápido que en pouco tempo voaron os oito décimos que chegaron ao Avenida para a súa venda, nun intento de volver a apostar polo 18.918, o número no que Chus Villar leva depositanto a súa ilusión desde sempre. Os que non o conseguiron trataban de encargalo, pero xa non había esa posibilidade.