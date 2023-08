Cheché Real será o pregoeiro da XVIII Festa Artesanal de Ferreira de Pallares

A décimo oitava edición da Festa Artesanal de Ferreira de Pallares, en Guntín, será pregoada por Cheché Real, presidente dos hosteleiros de Lugo e de Galicia.

A cita, que é organizada pola Asociación de Amigos do Mosteiro co apoio de Vicepresidencia da Deputación e do Concello de Guntín, terá lugar nos arredores deste monumento de Ferreira de Pallares o domingo 13.

O recinto feiral abrirá as súas portas ás 11.00 horas, acollendo unha ducia de demostracións de oficios tradicionais e artesáns. Ademais, haberá postos de degustación e venda de diferentes produtos, como filloas ou pementos de Mougán. Durante a xornada haberá misa e diferentes actuacións musicais.

Ás 13.30 horas será a lectura do pregón a cargo de Cheché Real e, a continuación, celebrarase o xantar de confraternidade, no claustro do mosteiro. O prezo será de 30 euros por persoa -15 para os menores de dez anos- e a retirada de convites pódese facer en Casa Fidalgo, no bar Stop, na Parrillada Ó Xeito e en Casa Maestro de Matei ata o 10 de agosto.