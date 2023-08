Cheché Real avoga por que Ferreira de Pallares acolla turismo "de calidade"

O presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (Apehl) e da federación galega, Cheché Real, mostrou en Ferreira de Pallares unha aposta clara: que esta parroquia guntinesa sexa destino de turismo "de calidade". Afirmouno durante a lectura do seu pregón durante a Festa Artesanal, que celebrou a súa maioría de idade asentada no calendario e con gran asistencia.

Atendendo aos cambios de tendencia nos destinos vacacionais, que mostran unha crecente procura de zonas con temperaturas suaves, Cheché Real prognostica que "aos destinos tradicionais seguirá indo de forma masiva xente que busque sol, praia e festa ininterrompida, pero eu creo que a nosa comunidade se adecúa a un nivel medio e alto que, sen renunciar ás nosas praias, tamén busca gastronomía, cultura e tranquilidade". Nesa aposta entra Ferreira.

"Un restaurado e reconvertido mosteiro encaixaría perfectamente no previsible turismo de calidade", expuxo o representante da Apehl, quen, non obstante, sinalou que este conxunto monástico está agora nun estado de decadencia por diversas causas: a falta de financiamento e de interese para mantelo, a ausencia dun proxecto para el e o despoboamento.

Ás hipotéticas posibilidades que ofrecería o mosteiro convertido en hospedería ou hotel sumaríanse, dixo, as potencialidades de Ferreira como as comunicacións ou "o seu recollemento e tranquilidade, frondosos bosques autóctonos e terras con hortas nas que se cultivan vexetais excepcionais". Neste sentido, lembrou que os pementos de Mougán chegaron desde América a Guntín, segundo estudosos, da man dun frade do cenobio.

Por outra parte, Real gabou o libro O mosteiro de Ferreira de Pallares, escrito polo presidente da Asociación de Amigos do Mosteiro, Carlos Vázquez, colectivo que contou coa colaboración da Deputación e do Concello para dar forma a esta edición da Festa Artesanal que, ademais de contar cunha vintena de postos, deixou espazo para a gastronomía.

Así, repartíronse filloas de Muimenta, feitas no momento, con mel de Frameán, en Vilamerelle, cuxos produtores tamén exhibiron o proceso de elaboración.

Logo, o claustro do mosteiro acolleu un xantar para preto dun cento de persoas que mesmo participaron no sorteo de agasallos doados por comercios da zona e unha cabrita, ao que seguiu o campionato de tute cuns 40 participantes e música a cargo dun dúo aportado polos veciños.