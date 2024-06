Mario Outeiro publica un libro sobre as 38 parroquias de O Corgo

Cando a Mario Outeiro lle preguntaban, estando lonxe da casa, de onde era nunca dicía de Lugo, senón do Corgo, "e se non sabes onde está, explícocho".

Ese agarimo á terra onde naceu, ollando para o pazo e para a casa do concello, levouno sendo ben novo a explorar, primeiro camiñando e logo en bicicleta, nun tempo no que "un marchaba para o río e para o monte e ninguén se preocupaba porque sabían que logo volvías".

Daquela xa comezara a investigar e el nin o sabía. De seguro que daquelas incursións beben agora as páxinas do seu novo libro, 19 (+1) escapadas polo Corgo.

O autor comezou a traballar "en serio" na obra hai catro anos e rematou hai arredor dun mes, a piques de entrar no prelo

Conta Mario que ese traballo de recolección de saberes, datos, lugares, comezou hai 20 anos, un pouco canda ao colectivo Arumes e o seu brazo patrimonial, o Centro de Estudos do Corgo, pero non foi ata hai nove anos cando prendeu a chispa de facer un libro: "Eu daquela pensaba que coñecía moi ben o concello, pero nada máis lonxe da realidade", reflexiona o autor, que é tamén profesor, investigador, director do IES de Meira e colaborador de El Progreso.

Porén, non sería ata hai catro anos cando comezou "o traballo serio de recompilar, redactar e ordenar", o cal rematou dous días antes de entrar no prelo, hai cousa dun mes. Tras o dilema de que entra e que non e o labor de xeorreferenciar cada un dos 500 elementos patrimoniais que compoñen a obra, esta foi tomando forma.

A estructura do libro

Despois das palabras da actual deputada de Cultura, Iria Castro, o prólogo de Lois Ladra, antropólogo, arqueólogo e novo director do Museo do Pobo Galego, e o limiar do propio Mario, son 19 capítulos nos que se recolle todo o merecente de ser recollido das 38 parroquias do municipio, "aínda sabendo que quedaron cousas fóra", matiza, "o que dá certa inseguridade".

Hai unha máis para Lugo, porque parte dos bens corgueses están no Museo Provincial e no diocesano; tamén O Vello Cárcere, que no seu momento o era para toda a comarca luguesa, e a creatividade de Francisco Otero Besteiro, Fillo Predilecto do Corgo e autor da escultura a Luís Pimentel no fondo da Praza Maior.

Nalgún capítulo hai tres parroquias, noutros dúas e noutros unha. Neles hai datos sinxelos, unha pequena ficha para cada unha, e neles tamén se gardan as súas particulares xoias, cada unha coa súa referencia xeográfica, o que non foi doado porque "moito patrimonio está agochado".

A maiores, en cada un dos 19 apartados repásase o concello por temáticas, desde castros ata fontes, oficios, feiras, casas grandes, ríos, pombais, a Vía Künig, a variante do Camiño Francés e a Vía Romana XIX, santuarios, cruceiros, casas de comidas, teleclubs, medorras e ata as cañas de Maceda.

Dentro do exemplar hai tradución ao castelán e ao inglés, porque a pesar de ser "principalmente para os corgueses", tamén o é para os visitantes

"O libro é principalmente para os corgueses, porque teño claro que non se valora o que non se coñece, e O Corgo non é máis pero tampouco é menos que outros concellos pese a estar tradicionalmente abducido por Lugo", di, "pero tamén é para os que nos visiten, por iso foi traducido ao castelán e ao inglés", remata un autor marabillado, sempre marabillado, polo seu Corgo que nunca mostra todo canto agocha.

A primeira presentación, este venres no Corgo

O libro 19 (+1) escapadas polo Corgo preséntase na tarde deste venres, ás 20.30 horas, no Punto de Atención á Lectura do Corgo (Palco), e o mércores 26 será a quenda do Pazo de San Marcos, en Lugo, ás 20.00.

Xa en xullo, o 5 ás 20.45 haberá presentación na antiga escola de Adai e o 12, á mesma hora, no local social de Cela. A Deputación, que apoiou a edición do libro, entregará exemplares de xeito gratuíto aos asistentes.

Ao carón de Lolo de Anseán

Con Mario, estarán nas presentacións Xosé Manuel Castro e Lolo de Anseán. Este último, ceramista e gran coñecedor do territorio, foi "o bastón no que me apoiei" e co que o autor percorreu "máis do 50% das saídas de campo".

A el "débolle este libro", unha obra que se nutre tamén da revista Corga, que vén de celebrar dez números e infindos saberes concentrados en artigos de uns e outros expertos; do cronista oficial corgués, Jesús Abuín, e o seu texto Corgo; de Xulio Xiz e o seu Amplo horizonte, e do PXOM, unha base pola que comezar a guiarse pese a que "nel hai cousas que sobran e cousas que faltan".

Un top 5 e unha adiviña

Na obra, Mario Outeiro ofrécelle ao visitante un top 5 de lugares que ver: o campo da feira de Adai, o conxunto das Virtudes, en Pedrafita; o espazo natural A Fervenza, en Santo Estevo de Farnadeiros; a contorna do Castrillón e a ponte de Neira, en Cela.

"Non son especiais por unha cousa, senón por unha confluencia de cousas", indica el, que se encargou de agochar baixo palabras espalladas polos capítulos as pistas para que o lector dea co seu lugar favorito do municipio.

Hai tamén pasatempos, uns para nenos e outros para expertos, e preguntas tipo test, cousas dun profesor.

Con todo, e sen desvelar o seu recuncho preferido, recoñece que o Pazo do Corgo, que é BIC, é do máis valioso que hai na súa terra. En parte, porque o olla desde a ventá da súa casa, á que sempre volve.