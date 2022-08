O chamamento viral dunha neofalante asturiana residente en Castroverde

O vídeo, difundido por @OrgulloGalegoGz e que este venres sumaba xa 20.578 visualizacións, amósanos un anaco do espazo Te ha tocado (TVE) no que a concursante Olaya Fernández-Coronado, asturiana residente en Castroverde, confesa ser unha orgullosa neofalante galega. "Los neofalantes somos la gente de fuera de Galicia, o los gallegos que no fueron educados en gallego, que se atreven a soltarse con el gallego", explicáballe a Raúl Gómez, presentador do espazo, a quen sinalou que aprender galego "no es difícil y, además, es precioso".

"Quería aprovechar para hacer una mención especial a las familias que educan a sus hijos en gallego porque 'fan que a nosa lingua non morra e sexa eterna", engadiu Olaya, que está a recibir ducias de agradecementos a través das redes sociais por ter feito este chamamento a prol da nosa lingua.

Estas foron as súas palabras: