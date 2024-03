O centro penitenciario de Bonxe ten novo mural nun corredor de 37 metros

Otempo é relativo. Por exemplo, vinte minutos é pouco tempo, ou moito? É o que ten de descanso cada día Javier Rodríguez na súa xornada laboral como funcionario en Bonxe. "Xusto cando comezo a concentrarme, xa teño que recoller e limpar os pinceis e as pinturas", comenta. Con eles, neses minutos, ao longo de meses, deu forma a un mural que agora se estende nos 37 metros que mide un dos corredores do centro penitenciario. Cos pinceis e pinturas, si, pero sobre todo grazas a algúns dos internos que lle axudaron no proceso, e á dirección do centro. "Se non tivese ese apoio, sería imposible", engade.

É o terceiro mural que Rodríguez realiza no centro, despois de facer un na entrada e outro no patio. Nese lugar estreito, apenas de 1,60 metros de ancho, xogou coas dimensións, as da arte, que permiten abrir ventás nas paredes, por onde entran ramiñas de amendoeira en flor, por exemplo, ou onde se ve azul o que antes era cincento. Afeito como está a pintar murais, nun inicio escolleu figuras grandes. Ata que un día pintou un paxariño. E foi o que máis chamou a atención, o paxariño, máis axustado á perspectiva á que obriga ese corredor estreito.

Unha das imaxes do mural do corredor. EP

E, talvez, tamén máis axustado ao espírito deste mural que pon a importancia no pequeno, nos vinte minutos de descanso de cada día. De feito, o mural remata cun caracol, se cadra o animal que mellor pode ilustrar este camiñar vagaroso que acaba por dar no sitio.

Cousa de todos. "O feito de que a obra se realizase así, deste xeito, foi unha lección para todos nós. Ver que só tes vinte minutos cada día, pero que nese pouquiño tempo podes lograr algo tan grande como pintar un corredor de 37 metros. Iso é un exemplo", comenta Rodríguez. "A obra non só subliña a constancia, senón tamén a cooperación, a comprobación de que oito mans chegan onde dúas non", conta. "Porque todo isto sería imposible se os internos non se involucrasen, se non tivese axuda para mover a pintura dun lado a outro, para mesturar isto con aquilo, para todo iso que é preciso nunha obra así", indica. Deste xeito, Rodríguez acompañouse de varios internos autorizados a pasar ese tempo de descanso con el.

"Entre todos, nese corredor, fixemos unha alegoría do camiño da vida, dende o comezo, onde todo é horizonte e facilidades, ata os primeiros obstáculos, que aparecen en forma de serpe, de tea de araña ou de rata, de cuestións ameazantes para nós", destaca. "Ao final, é o caracol o que chega, paseniño, á meta", di. "Tamén hai figuras que se converten en bolboretas, ou outras que entran no mundo dos soños, onde non hai limitacións. No fondo, o meu obxectivo é transmitir esa idea de superación, de que, aínda que ás veces non lle vexamos sentido á fase actual da nosa vida, sempre hai unha esperanza, un xeito de superármonos, de que a nosa vida sempre ten sentido", di.

Un pouco de maxia. A pintura, para Rodríguez, ten unha maxia, unha maxia que, á vez, non é outra cousas que o entusiasmo de facer algo que gusta, ou facelo de maneira conxunta. "Un espazo con estas cores fai que teñamos mellor ánimo", comenta. "Por outro lado, facer algo xuntos é moi importante, por todas as conversas que temos e polo que compartimos mentres estamos mans á obra", engade.

Pero tamén hai un segredo neste mural, gardado polo outro paxariño nel pintado. "Foi xusto despois de pintado que souben da morte de Pilar Iglesias Soto, que foi a muller que me ensinou a pintar en Ourense, onde nacín e me criei. Morreu con 94 anos, e aínda seguía dando aulas de pintura", di. "Por iso, dalgún xeito, vai dedicado a ela, é coma unha homenaxe", conta. Ademais, a ela tamén lle debe manterse fiel ao seu gusto polo detalle. "Ela sempre prefería o trazo impresionista, que é como ela pintaba, pero insistía en que debía pintar como eu o sentise", lembra.

Por suposto, os 37 metros do corredor non rematan aquí. Javier Rodríguez xa está pensando na intervención que fará na Unidade Terapéutica e Educativa que se impulsará no centro. Non sabe aínda como será, pero seguro que algún paxaro se deixará pousar nel, coma no resto dos seus murais, como neste 'xardín cambiante', que foi o nome que lle deu a este corredor xa menos estreito.