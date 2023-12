El censo de Outeiro de Rei enlaza 7 años de subidas, con 63 vecinos más en 2022

Dentro del desierto demográfico en el que permanece sumido buena parte del rural lucense, Outeiro de Rei es la isla que demuestra que asentar población en un pequeño concello no solo es posible, sino que además se puede mantener un crecimiento poblacional sostenido durante más de dos décadas. De hecho, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (Ine) -referidos al 1 de enero de 2023- desvelan que este municipio creció en 63 nuevos vecinos, lo que le permite enlazar siete años de subidas continuadas.

Estas cifras lo sitúan, además, como el tercer ayuntamiento de la provincia que más subió durante 2022 en términos absolutos, superado únicamente por los 1.007 habitantes que sumó Lugo capital y los 150 de Monforte. En todo caso, si estas cifras se tratan en términos porcentuales, Outeiro de Rei supera holgadamente a estas dos localidades, ya que su población de 5.364 vecinos es muy inferior a los 98.189 habitantes de la capital o los 18.253 de Monforte.

José Pardo Lombao. EP

Para el alcalde de Outeiro de Rei, el popular José Pardo Lombao, este incremento demográfico "supón unha satisfacción moi grande, aínda que tamén añade novos retos".

Y es que para el regidor lo importante "non é crecer un ano" sino que ese crecimiento "sexa sostido no tempo". El caso de Outeiro de Rei es en este sentido excepcional y ejemplo de ello es que en los últimos 20 años -mientras que los demás municipios rurales de la provincia no hacían más que perder población- este concello pasó de los apenas 4.200 habitantes que tenía en el año 2000 a romper la barrera de los 5.000 en 2011 y continuar creciendo hasta los más de 5.300 de la actualidad.

Para Pardo Lombao, que ostenta el bastón de mando desde 1998, esta evolución demográfica no es fruto de la casualidad ni de la situación geográfica, "xa que tanto na provincia como en Galicia hai moitos exemplos de concellos situados preto de grandes capitais -incluso maiores que Lugo- que non incrementaron poboación", por lo que se muestra convencido de que el secreto para ganar población está en "crear os servizos axeitados para a época na que nos toca vivir e anticiparse ás necesidades dos veciños".

El regidor compara así las necesidades que tenía el municipio en sus primeros años en la alcaldía, "na que a demanda eran que as estradas e a electricidade chegaran a todos os núcleos", con las actuales, "na que o importante é a conectividade e, neste sentido, nós xa conseguimos ter fibra óptica de alta velocidade na totalidade dos 180 núcleos de poboación que ten o concello".

"Pero sobre todo creo que o secreto é dar ás familias facilidades para que se asenten aquí, como o servizo de atención a nenos de entre tres meses de idade a doce anos todos os días laborables, co fin de facilitar a conciliación; ou facilidades á hora de tramitar licenzas ou ter impostos máis baixos", señala Pardo Lombao. Pero para el regidor, este incremento demográfico también supone retos, "como os de adaptar infraestruturas e servizos dun concello pequeno a unhas necesidades cada vez maiores".