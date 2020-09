El Ceip de Outeiro busca voluntarias para reanudar el servicio del comedor

El Ceip Laverde Ruiz de Outeiro de Rei busca voluntarias para poder reanudar el servicio del comedor escolar, que Educación suprimió unas horas antes del comienzo del curso, al negarse las voluntarias ya inscritas a aceptar unas condiciones que, según indicaron, excedían sus capacidades y hacían que "toda a responsabilidade recaese sobre nós", como manifestó una de ellas.

La directora del centro, Noa Piñeiro, indicó que ayer se habían apuntado tres nuevas personas como voluntarias, después de que la Anpa instase a los padres y madres a asumir esta función, que es la manera que hasta ahora tenía el centro de garantizar el servicio de comedor.

Las madres que, sin embargo, se negaron a asumirla este año indicaron que no era una decisión caprichosa, "pois parece que as culpables fomos nós" —indica una de ellas—, sino que las tareas exigidas "exceden as nosas capacidades, co dobre de traballo, sen estarmos aseguradas e sen que se nos realicen PCR ou se nos abasteza de material de prevención", comentaron.

La dirección del centro, que el jueves se planteaba la dimisión ante la decisión de la Consellería, optaba ayer por dar un margen "por non abandonar o colexio". La CIG, por su parte, acusó a la Xunta de realizar una política de "custe cero", y el BNG de Outeiro denunció la suspensión del servicio ante la Valedora do Pobo.