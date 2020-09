El BNG de Outeiro de Rei criticó la improvisación con la que la Xunta de Galicia y el Concello de Outeiro de Rei afrontan el inicio do curso escolar en el Ceip Laverde Ruiz. De necho, denuncia que las familias recibieron este miércoles por la tarde un comunicado donde se indica que "non vai haber servizo de comedor ata novo aviso".

La portavoz de la formación nacionalista, Elvira Lombao, denunció que los padres se quedan sin alternativa al producirse el anuncio a "horas" de comenzar el curso. "Os nenos e nenas non poderán comer no colexio ás 14.30 horas, como estaba previsto, e ademais terán que esperar corenta e cinco minutos para coller o autobús", lamentan en el BNG, ya que el horario del transporte no se modifica y se mantiene para las 15.15 horas.

"É INADMISIBLE". Lombao señaló que se trata de una situación "inadmisible", que "altera os plans de moitas familias" al no darles "tempo para reaccionar" y que priva a los niños de un servicio que sirve para la conciliación y es a su vez un recurso pedagógico.