Los usuarios de la carretera provincial LU-P-4902, en Portomarín, se llevaron a primera hora del miércoles una inusual sorpresa. El vial, que une el Alto do Valiño y Valdeporrás, por Vilaxuste, apareció arado en un tramo de unos 110 metros. La Diputación presentó denuncia ante la Guardia Civil, que interrogó a residentes en la zona por si alguno tenía conocimiento de lo acaecido durante la madrugada. Los agentes también efectuaron mediciones sobre el terreno para ver la profundidad de los surcos y analizar cuál fue la maquinaria usada.

Técnicos de la Diputación se desplazaron al lugar para evaluar los graves daños, valorados en 90.000 euros. El vial, que sirve de enlace con la N-540 que va de Lugo a Ourense, quedó destrozado a la altura del kilómetro 2,5, en el lugar de Castrolázaro.

Para ello se utilizó "unha máquina grande, que ben puido ser un tractor ou unha paleadora con sublador", según personal del organismo provincial, que habilitó espacio en uno de los carriles para garantizar la circulación en tanto no se repare el firme.

La Diputación condenó este ataque a un bien público "cunha actuación irresponsable que, xunto ao custo económico, puxo en grave perigo as persoas, e puido provocar danos irreparables para os usuarios desta estrada, xa que os feitos se produciron de madrugada". Ante la gravedad de los hechos denunciados, que unen al delito de daños otro contra la seguridad vial, la Diputación esperará a la instrucción del atestado y al traslado al juzgado de los informes de la Guardia Civil para personarse en la causa y exigir responsabilidades civiles y penales.

El autor o los autores de los destrozos trataron de hacer surcos en una zona con grandes baches que en su día obligaron a colocar señales de precaución. Finalmente, los hicieron en otra zona cercana, a la que trasladaron los carteles indicativos. También pusieron cintas para advertir del peligro que ellos mismos habían provocado.

MALESTAR. El alcalde de Portomarín, Juan Serrano, lamentó que el municipio sea noticia por "esta barbaridade", pero recordó que la carretera "xa estaba desfeita, co firme en moi mal estado. Hai máis dun ano reclamamos o seu arranxo, tanto nos medios como cun acordo plenario e a través do grupo provincial do PP. Déronnos a razón, ao poner sinais advertindo da perigosidade das fochancas, pero non fixeron nada máis", precisó Serrano.

El alcalde entiende que esta actuación "pode vir motivada polo cabreo da veciñanza, xa que se trata dunha estrada provincial moi utilizada por automovilistas e por gandeiros con fincas na zona. O acto non é xustificable, pero hai veciños que se senten vítimas deste abandono".

Los daños en ruedas, producidos por los baches, son habituales en este vial, como le sucedió hace unos días a una trabajadora social del Concello.