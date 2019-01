La 'catedral' de Castroverde solicita ayuda para recuperar su esplendor

La catedral de Castroverde está en peligro. La iglesia de Vilabade, uno de los principales activos turísticos del municipio, se enfrenta a un problema que, si bien tiene solución, puede llevar a un deterioro irreversible si no se actúa con presteza. La humedad se propaga por todos los rincones del templo, y a pesar de que desde el año 2017 está redactado un proyecto de restauración, la falta de financiación impide que se ejecute.

Manuel Varela Gorgoso es el párroco de Vilabade. El sacerdote ha conseguido que el Obispado de Lugo se comprometa a poner parte del dinero para ejecutar el proyecto. Sin embargo, confía en que otros organismos, como la Xunta de Galicia, puedan aportar la diferencia para "non botar a perder" el rico patrimonio con el que cuenta la iglesia. "Está feito un proxecto desde o 2017. O investimento para levalo a cabo é duns 55.000 euros, e con iso instalaríase un sistema de ventilación para evitar as humidades, cambiaríase parte do tellado e faríanse varias actuacións. Pode ser que a igrexa necesite máis cousas, pero de momento o principal é atallar as humidades", afirma el sacerdote.

El párroco envió aquel mismo año un escrito a la Dirección Xeral de Patrimonio, pero la respuesta no fue la que esperaba. "A Xunta di que si, que bueno, que hai que estudar o caso, pero nada máis. O escrito contestoumo o subdirector e posteriormente mandeille unha nova petición á directora que non foi contestada. Quero crer que non me contestaron porque xa me remitiran unha contestación anteriormente", cuenta Varela.

El sacerdote explica que el Obispado ya le aseguró "que cubrirá parte das obras de reforma", aunque "non asumirá o 100%2 del importe: "Xa foi quen encargou o proxecto do 2017. A Igrexa cubre parte do gasto, pero non todo".

Varela reconoce sentirse "impotente" porque no puede hacer "nada" por su iglesia. "Dáme moita pena. Eu entendo que en Galicia temos moitas cousas de valor e non chegan os cartos para manter todo en perfectas condicións. Pero aquí temos auténticas xoias", indica.

La iglesia de Vilabade cuenta con más de 550 años de historia y supone una de las joyas del gótico gallego. El santuario posee un retablo mayor de 1759 diseñado por el arquitecto compostelano Francisco de Lens, restaurado en la década de los 90, así como retablos laterales que también fueron restaurados años después. "É unha pena que todo este traballo se perda por culpa da humidade", recalca el religioso.

En una de las restauraciones de la iglesia, incluso quedaron a la vista una serie de pinturas que habían sido tapadas por una capa de cal, frescos que, como se puede observar en la imagen principal de esta información, están siendo destruidos. "Ese de aí –dice Varela Gorgoso, mientras señala una de las paredes del templo– xa o dou por perdido".

La iglesia de Vilabade guarda muchos tesoros con riesgo de sucumbir a la mala conservación. "A miña idea era montar un pequeno museo na sancristía alta. Temos un retablo deteriorado, representacións... Pero está todo en mal estado e non podo facer máis", se lamenta el párroco.

Los que sí pueden hacer algo deberían ponerse de acuerdo para que la "catedral" castroverdesa, Monumento Nacional y BIC, no se acabe convirtiendo en unas simples ruinas.