A castroverdesa Eugenia Castro, carteira xubilada de Romeán, festexou 100 anos

Eugenia Castro Caldeiro vén de entrar no selecto club de centenarios, unha data do máis especial que festexou onte por todo o alto cos seus familiares e amigos máis achegados na terra que a viu nacer, Castroverde.

A que foi durante dúas décadas carteira de Romeán e arredores, no concello de Lugo, nacía hai cen anos e dous días na parroquia de Espasande, no seo dunha familia de sete irmáns. Traballadora nata e artista tardía, Eugenia cambiou o seu lugar de nacemento pola parroquia do seu marido, José Vila, ao casar e rapidamente se afixo ás cartas e aos selos. José era o carteiro de Romeán e alí, no seu propio domicilio, dispoñía dun despacho de Correos que facilitaba a vida aos seus veciños: xa non había necesidade de ir ata Lugo para recoller ou enviar correspondencia, pagar recibos ou cobrar o subsidio.

A enfermidade de José acelerou o reloxo e obrigou a Eugenia, que ata entón se adicaba á agricultura e ao coidado da casa, a preparar unha oposición que acabaría aprobando "á primeira", di orgulloso o seu fillo Xoán, e a coller as rendas da cartería. Tamén a domicilio, e todo iso "cos estudos máis básicos".

Foi ao xubilarse cando iniciou unha nova andaina, desta volta como artista do bolígrafo. A través del plasma no papel as inquedanzas ata entón durmidas, e faino todos os días alomenos unha hora. "Empezou a debuxar cando se retirou, debeu ser porque me vía a min traballando", conta Xoán, escultor, "e agora eu debuxo con ela e ela comigo".

As súas obras non podían faltar no día do seu centenario, que festexou cos seus fillos, Xoán e Fernando; os seus netos, Fernando e Brais, e outros familiares e amigos que se citaron no restaurante Pereira de Castroverde. Os blocs pendurados da parede daban boa conta do talento e vitalidade de Eugenia, muller que ademais de artista é "moi relixiosa e crente". "Agora non vai á misa, pero no verán, co bo tempo, seguro que volve", dicía Xoán. Seguro.