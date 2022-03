Un castroverdés de 89 años, investigado por abusos sexuales a su asistenta

La Guardia Civil investiga a un vecino de Castroverde de 89 años de edad por, presuntamente, haber abusado sexualmente de la asistenta que acudía regularmente a su domicilio a atenderlo y que es 40 años menor que él. Aunque no han transcendido detalles de lo acontecido, los hechos habrían sucedido en el domicilio del anciano que está siendo investigado, en una de las habituales visitas que la mujer realizaba a su vivienda para prestarle las asistencias necesarias en su día a día.

Se desconoce si la víctima es una trabajadora de los servicios sociales municipales o, si por el contrario, fue contratada directamente por el anciano.

El alcalde de la localidad, José María Arias, afirmó a última hora de la tarde de este lunes desconocer "un episodio destas características entre as traballadoras dos servicios sociais". No obstante, el regidor reconoció que este servicio municipal está formado por una treintena de trabajadoras, "polo que é posible que esa información aínda non me chegara"